Нацспротив: на тимчасово окупованих територіях загарбники масово перейменовують школи на честь “героїв СВО”

Майже 200 шкіл на ТОТ вже перейменовані на імена так званих ”героїв СВО”.

Загарбники продовжують активну мілітаризацію освіти на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“В рамках цієї кампанії майже 200 шкіл на ТОТ вже перейменовані на імена так званих ”героїв СВО” – військових РФ, які брали участь у загарбницькій війні проти України”, - йдеться у повідомленні.

Окупанти змушють дітей під приводом “патріотичного виховання” вивчати біографії загарбників, систематично проводять “уроки мужності” за участі військових армії РФ і нав’язують наративи, що виправдовують окупацію та російські злочини в Україні.

Також на ТОТ активно діє програма інтеграції “ветеранів сво” у сферу освіти. Російські ексвійськові проходять т. зв. “перепідготовку” і стають викладачами військово-патріотичних дисциплін. Такі “ветерани” активно навчають дітей “основам безпеки та захисту вітчизни” і готують школярів до майбутньої служби в російській армії.