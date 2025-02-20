КМІС: рейтинг довіри до Зеленського в грудні склав 52 % – найменше за період повномасштабної війни
КМІС: рейтинг довіри до Зеленського в грудні склав 52 % – найменше за період повномасштабної війни
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
Війна Росії проти України: США втрачають ціннісні орієнтири
Війна Росії проти України: США втрачають ціннісні орієнтири
Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"
Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
Президент про слова Трампа: "Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде"
Президент про слова Трампа: "Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде"
ГоловнаСуспільствоВійна

Нацспротив: на тимчасово окупованих територіях загарбники масово перейменовують школи на честь “героїв СВО”

Майже 200 шкіл на ТОТ вже перейменовані на імена так званих ”героїв СВО”.

Нацспротив: на тимчасово окупованих територіях загарбники масово перейменовують школи на честь “героїв СВО”
Ілюстративне фото
Фото: Центр нацспротиву

Загарбники продовжують активну мілітаризацію освіти на тимчасово окупованих територіях України. 

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“В рамках цієї кампанії майже 200 шкіл на ТОТ вже перейменовані на імена так званих ”героїв СВО” – військових РФ, які брали участь у загарбницькій війні проти України”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Google News

Окупанти змушють дітей під приводом “патріотичного виховання” вивчати біографії загарбників, систематично проводять “уроки мужності” за участі військових армії РФ і нав’язують наративи, що виправдовують окупацію та російські злочини в Україні. 

Також на ТОТ активно діє програма інтеграції “ветеранів сво” у сферу освіти. Російські ексвійськові проходять т. зв. “перепідготовку” і стають викладачами військово-патріотичних дисциплін. Такі “ветерани” активно навчають дітей “основам безпеки та захисту вітчизни” і готують школярів до майбутньої служби в російській армії.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies