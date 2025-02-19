Провайдер «Ланет» заявив про зламані сторінки у соцмережах

Українці почали отримувати у Viber повідомлення нібито від імені провайдера «Ланет» із заявами про «передачу українських операторів під російську юрисдикцію».

фейкове повідомлення про "Ланет"

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Компанія заявила, що її сторінки в соцмережі Х зламали, а ось у вайбері зловмисники зробили розсилання повідомлень для менш ніж 10% абонентів, використовуючи альфа-ім’я. Наразі розсилку зупинили.

«Ланет» також заявив, що втручання у внутрішні системи і в роботу мережі не було.

У Центрі протидії дезінформації додали, що фейковість повідомлень підтверджує і той факт, що провайдер не працює в Одесі чи Одеській області, як це писали зловмисники у повідомленнях.