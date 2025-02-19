Провайдер «Ланет» заявив про зламані сторінки у соцмережах

Українці почали отримувати у Viber повідомлення нібито від імені провайдера «Ланет» із заявами про «передачу українських операторів під російську юрисдикцію».
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Компанія заявила, що її сторінки в соцмережі Х зламали, а ось у вайбері зловмисники зробили розсилання повідомлень для менш ніж 10% абонентів, використовуючи альфа-ім’я. Наразі розсилку зупинили.
«Ланет» також заявив, що втручання у внутрішні системи і в роботу мережі не було.
У Центрі протидії дезінформації додали, що фейковість повідомлень підтверджує і той факт, що провайдер не працює в Одесі чи Одеській області, як це писали зловмисники у повідомленнях.
- Торік у грудні хакери "зламали" "Київстар" зсередини - через обліковий запис співробітника компанії.
- За даними СБУ, це зробила хакерська група, яка близька до ГРУ Росії.