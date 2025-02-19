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Провайдер «Ланет» заявив про зламані сторінки у соцмережах

Користувачі почали отримувати повідомлення про «передачу українських операторів під російську юрисдикцію».

Провайдер «Ланет» заявив про зламані сторінки у соцмережах
"Ланет"

Українці почали отримувати у Viber повідомлення нібито від імені провайдера «Ланет» із заявами про «передачу українських операторів під російську юрисдикцію».

фейкове повідомлення про &quot;Ланет&quot;
фейкове повідомлення про "Ланет"

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

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Компанія заявила, що її сторінки в соцмережі Х зламали, а ось у вайбері зловмисники зробили розсилання повідомлень для менш ніж 10% абонентів, використовуючи альфа-ім’я. Наразі розсилку зупинили. 

«Ланет» також заявив, що втручання у внутрішні системи і в роботу мережі не було. 

У Центрі протидії дезінформації додали, що фейковість повідомлень підтверджує і той факт, що провайдер не працює в Одесі чи Одеській області, як це писали зловмисники у повідомленнях.

  • Торік у грудні хакери "зламали" "Київстар" зсередини - через обліковий запис співробітника компанії. 
  • За даними СБУ, це зробила хакерська група, яка близька до ГРУ Росії.
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