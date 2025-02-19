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Російські окупанти атакували цивільного у Станіславі на Херсонщині

У 21-річного чоловіка мінно-вибухова травма.

Російські окупанти атакували цивільного у Станіславі на Херсонщині
Фото: Google Maps

Російські окупанти атакували з дрона цивільного у Станіславі, що в Херсонській області. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждав 21-річний чоловік. В нього - мінно-вибухова травма та перелом стегна", — ідеться у повідомленні. 

Потерпілого госпіталізували до лікарні, де йому надають всю необхідну допомогу.

  • Уранці 19 лютого росіяни атакували житлову забудову у Білозерці Херсонської області. Зруйновано місцеву амбулаторію. Поранень зазнали восьмеро цивільних.
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