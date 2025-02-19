Російські окупанти атакували цивільного у Станіславі на Херсонщині

Російські окупанти атакували з дрона цивільного у Станіславі, що в Херсонській області.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждав 21-річний чоловік. В нього - мінно-вибухова травма та перелом стегна", — ідеться у повідомленні.
Потерпілого госпіталізували до лікарні, де йому надають всю необхідну допомогу.
- Уранці 19 лютого росіяни атакували житлову забудову у Білозерці Херсонської області. Зруйновано місцеву амбулаторію. Поранень зазнали восьмеро цивільних.