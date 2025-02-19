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Посол ЄС в Україні про фінансову допомогу: «Ми дуже впевнені в тому, куди йдуть гроші»

"Ми маємо дуже надійні процеси, щоб бачити, куди йдуть гроші", - заявила посол.

Посол ЄС в Україні про фінансову допомогу: «Ми дуже впевнені в тому, куди йдуть гроші»
посол ЄС в Україні Катаріна Матернова
Фото: Катаріна Матернова

Євросоюз має надійні процеси моніторингу наданих нашій державі коштів і знає, на що їх спрямують.

Про це заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, передає «Інтерфакс-Україна».

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«Я не можу говорити ні за Сполучені Штати, ні за президента США. Я можу говорити про те, що в усій нашій підтримці України ми маємо дуже надійні процеси, щоб бачити, куди йдуть гроші», - сказала посол у відповідь на запитання журналістів про заяви Дональда Трампа, який, за його словами, не знає куди йдуть американські гроші в Україні.

Матернова також сказала, що зазначила, що ЄС надає нашій державі кошти на бюджетну підтримку, через гранти, зокрема, організаціям громадянського суспільства. Коли блок співпрацює з агентствами ООН або фінансовими установами, національними агентствами, вони потім відповідають за використання наданих грошей.

«Тому ми дуже впевнені в тому, куди йдуть гроші», - додала посол.

  • На пресконференції у Мар-а-Лаго президент США заявив, що Штати виділили Україні приблизно $350 мільярдів допомоги, однак відсутність звітності щодо використання цих коштів викликає занепокоєння. 
  • Зеленський же повідомив, що США надали Україні близько $67 млрд допомоги зброєю і 31 млрд – прямою фінансовою допомогою. А загалом станом на зараз війна коштувала Україні близько 320 млрд доларів.
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