Посол ЄС в Україні про фінансову допомогу: «Ми дуже впевнені в тому, куди йдуть гроші»

"Ми маємо дуже надійні процеси, щоб бачити, куди йдуть гроші", - заявила посол.

Євросоюз має надійні процеси моніторингу наданих нашій державі коштів і знає, на що їх спрямують.

Про це заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, передає «Інтерфакс-Україна».

«Я не можу говорити ні за Сполучені Штати, ні за президента США. Я можу говорити про те, що в усій нашій підтримці України ми маємо дуже надійні процеси, щоб бачити, куди йдуть гроші», - сказала посол у відповідь на запитання журналістів про заяви Дональда Трампа, який, за його словами, не знає куди йдуть американські гроші в Україні.

Матернова також сказала, що зазначила, що ЄС надає нашій державі кошти на бюджетну підтримку, через гранти, зокрема, організаціям громадянського суспільства. Коли блок співпрацює з агентствами ООН або фінансовими установами, національними агентствами, вони потім відповідають за використання наданих грошей.

«Тому ми дуже впевнені в тому, куди йдуть гроші», - додала посол.