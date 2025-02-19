Bloomberg: ЄС виділить фінансування на захист підводних кабелів від диверсій

Європейський Союз збільшить фінансування та посилить спостереження за тисячами кілометрів підводних кабелів, що перебувають під загрозою диверсій. Таким чином ЄС намагається захистити підводну інфраструктуру.
Про це пише Bloomberg.
Згідно з проектом документа, з яким ознайомився Bloomberg, Європейська комісія спрямує сотні мільйонів євро для розгортання так званих систем "розумного кабелю", які ппрацюватимуть як система ранніх оповіщень щодо потенційних загроз.
Згідно з документом, передбачається також посилення співпраці з НАТО і створення резервного флоту суден для ремонту пошкоджених кабелів.
Передбачається, що додаткові 540 мільйонів євро інвестують в рамках програми блоку Connecting Europe Facility у цифрову інфраструктуру, у тому числі і підводні кабелі, на загальну суму майже 1 мільярд євро поточного бюджету, йдеться в проекті документа.
План дій Єврокомісії з посилення захисту кабелів також зачіпає так званий тіньовий флот суден, які перевозять російську нафту та інші вантажі у спробі обійти санкції.
- Упродовж останніх місяців у Балтійському морі зафіксовано серію пошкоджень підводних кабелів зв'язку та електропостачання, що з'єднують різні країни регіону. Ці інциденти викликали занепокоєння щодо можливих диверсій та безпеки критичної інфраструктури, зокрема з боку Росії.
- Міністерка закордонних справ Фінляндії вважає, що чотири пошкодження кабелів у Балтійському морі не можуть бути випадковими.