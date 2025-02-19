Bloomberg: ЄС виділить фінансування на захист підводних кабелів від диверсій

Також передбачається також посилення співпраці з НАТО.

Європейський Союз збільшить фінансування та посилить спостереження за тисячами кілометрів підводних кабелів, що перебувають під загрозою диверсій. Таким чином ЄС намагається захистити підводну інфраструктуру.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з проектом документа, з яким ознайомився Bloomberg, Європейська комісія спрямує сотні мільйонів євро для розгортання так званих систем "розумного кабелю", які ппрацюватимуть як система ранніх оповіщень щодо потенційних загроз.

Згідно з документом, передбачається також посилення співпраці з НАТО і створення резервного флоту суден для ремонту пошкоджених кабелів.

Передбачається, що додаткові 540 мільйонів євро інвестують в рамках програми блоку Connecting Europe Facility у цифрову інфраструктуру, у тому числі і підводні кабелі, на загальну суму майже 1 мільярд євро поточного бюджету, йдеться в проекті документа.

План дій Єврокомісії з посилення захисту кабелів також зачіпає так званий тіньовий флот суден, які перевозять російську нафту та інші вантажі у спробі обійти санкції.