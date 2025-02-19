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Bloomberg: ЄС виділить фінансування на захист підводних кабелів від диверсій

Також передбачається також посилення співпраці з НАТО.

Bloomberg: ЄС виділить фінансування на захист підводних кабелів від диверсій
Ілюстративне фото
Фото: Lehtikuva

Європейський Союз збільшить фінансування та посилить спостереження за тисячами кілометрів підводних кабелів, що перебувають під загрозою диверсій. Таким чином ЄС намагається захистити підводну інфраструктуру.

 Про це пише Bloomberg.

Згідно з проектом документа, з яким ознайомився Bloomberg, Європейська комісія спрямує сотні мільйонів євро для розгортання так званих систем "розумного кабелю", які ппрацюватимуть як система ранніх оповіщень щодо потенційних загроз.

Згідно з документом, передбачається також посилення співпраці з НАТО і створення резервного флоту суден для ремонту пошкоджених кабелів.

Передбачається, що додаткові 540 мільйонів євро інвестують в рамках програми блоку Connecting Europe Facility у цифрову інфраструктуру, у тому числі і  підводні кабелі, на загальну суму майже 1 мільярд євро поточного бюджету, йдеться в проекті документа.

План дій Єврокомісії з посилення захисту кабелів також зачіпає так званий тіньовий флот суден, які перевозять російську нафту та інші вантажі у спробі обійти санкції.

  • Упродовж останніх місяців у Балтійському морі зафіксовано серію пошкоджень підводних кабелів зв'язку та електропостачання, що з'єднують різні країни регіону. Ці інциденти викликали занепокоєння щодо можливих диверсій та безпеки критичної інфраструктури, зокрема з боку Росії. 
  • Міністерка закордонних справ Фінляндії вважає, що чотири пошкодження кабелів у Балтійському морі не можуть бути випадковими.
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