Зеленський: в угоді про корисні копалини не було нічого про гарантії безпеки, зате було про отримання 50 %

Американські пропозиції стосовно доступу до українських цінних корисних копалин були чіткими лише в одному – в отриманні половини тих ресурсів, які перерахували в документі. Про це сказав президент під час пресконференції, влаштованій після його повернення з ОАЕ і Туреччини.

Зеленський готовий до оприлюднення цього документу, та не думає, що це допоможе відносинам зі США. Він сказав американському міністру фінансів, який і привіз цей документ до Києва, що ця угода не є готовою.

"Поза моїх можливостей, поза моїх повноважень, поза Конституцією України все, що там написано. І тому я сказав: там немає слова про гарантії безпеки. Вже на другій зустрічі з Венсом ми домовилися, там має бути щось про це, але ніхто не знає, яке що", – сказав він.

Тоді він сказав віцепрезиденту, що якщо в угоді немає нічого чіткого, то тоді треба написати відсотки.

"Ви напишете якісь гарантії, а ми напишемо якісь відсотки. Мені сказали: тільки 50. Я сказав: OK,no. І нехай тоді юристи працюють далі", – сказав президент.

Угода з США про рідкісноземельні елементи