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Зеленський: в угоді про корисні копалини не було нічого про гарантії безпеки, зате було про отримання 50 %

Над документом продовжують працювати. 

Зеленський: в угоді про корисні копалини не було нічого про гарантії безпеки, зате було про отримання 50 %
Володимир Зеленський і Скотт Бессент під час зустрічі в Києві
Фото: ОПУ

Американські пропозиції стосовно доступу до українських цінних корисних копалин були чіткими лише в одному – в отриманні половини тих ресурсів, які перерахували в документі. Про це сказав президент під час пресконференції, влаштованій після його повернення з ОАЕ і Туреччини

Зеленський готовий до оприлюднення цього документу, та не думає, що це допоможе відносинам зі США. Він сказав американському міністру фінансів, який і привіз цей документ до Києва, що ця угода не є готовою.

"Поза моїх можливостей, поза моїх повноважень, поза Конституцією України все, що там написано. І тому я сказав: там немає слова про гарантії безпеки. Вже на другій зустрічі з Венсом ми домовилися, там має бути щось про це, але ніхто не знає, яке що", – сказав він.

Тоді він сказав віцепрезиденту, що якщо в угоді немає нічого чіткого, то тоді треба написати відсотки. 

"Ви напишете якісь гарантії, а ми напишемо якісь відсотки. Мені сказали: тільки 50. Я сказав: OK,no. І нехай тоді юристи працюють далі", – сказав президент. 

Угода з США про рідкісноземельні елементи 

  • Американські пропозиції стосовно доступу США до рідкісноземельних матеріалів України до Києва привіз міністр фінансів Скотт Бессент. Документ українська сторона не підписала, натомість взяла його для вивчення. Драфт з українськими напрацюваннями американській стороні передали 14 лютого. 
  • За даними джерел lb.ua, американці вимагали від України підписати угоду до Мюнхенської безпекової конференції, інакше вони скасували б зустріч з віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Україна на це не пішла, зустріч відбулася.
  • Дональд Трамп говорив, що хоче укласти з Україною угоду стосовно доступу до рідкісноземельних елементів. Це має бути компенсацією за допомогу, надану американцями.
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив Трампа в егоїзмі і наголосив, що "ці ресурси країни нам слід би використати для фінансування всього того, що знадобиться після війни".
  • За даними української приватної інвесткомпанії Horizon Capital, Україна має родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, їх запаси оцінюються в 11,5 трлн доларів. Зокрема, у нашій державі є близько третини розвіданих запасів літію в Європі – це основний матеріал для акумуляторних батарей, а, отже, він може бути цікавим для бізнесу Ілона Маска з виробництва електромобілів.
  • 4 лютого Зеленський заявив, що Україна готова до співпраці з партнерами у питанні їхніх інвестицій у корисні копалини, і додав, що це питання обговорював із Дональдом Трампом у вересні 2024-го.
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