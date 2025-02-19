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Посол Німеччини після заяв Трампа нагадав, що в Україні з 2000 року змінилися п’ять президентів

Мартін Єгер також наголосив, що єдиним агресором є Росія.

Фото: x.com/MJaegerT

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер нагадав, що в Україні, на відміну від Росії та Білорусі, з 2000 року послідовно змінилися п’ять президентів.

Дипломат опублікував у соцмережі Х відповідну "інфографіку".

На фото під назвою "Українські вибори: основні відмінності між Росією та Білоруссю" зображені п’ять українських президентів: Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Віктор Янукович, Петро Порошенко і Володимир Зеленський.

У Росії весь цей час при владі перебуває Владімір Путін, попри те, що з 2010 по 2014 рік "президентом" був Дмітрій Медведєв. А в Білорусі незмінним президентом залишається Олександр Лукашенко, який нещодавно розпочав свій сьомий термін. 

Єгер також додав, що єдиним агресором є Росія.

  • Президент США Дональд Трамп дав пресконференцію за підсумками переговорів делегацій США та Росії у Саудівській Аравії, під час якої висунув вимогу для долучення України до мирного процесу. Він фактично поставив участь України у перемовинах щодо власного майбутнього в залежність від проведення виборів, бездоказово стверджуючи, що Зеленський "має підтримку лише 4% населення".
  • Докладніше про те, чи можливі в Україні вибори 26 жовтня 2025 року, читайте в матеріалі LB.ua.
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