Зеленський про удар по енергетиці Одеси: Росією керують патологічні брехуни, їм не можна довіряти

Глава держави зазначив, що якраз учора в Ер-Ріяді російські представники вкотре брехали про те, що вони нібито не завдають ударів по енергетиці.

Зараз в Одесі тривають рятувальні роботи після чергового російського удару по енергетичній інфраструктурі. Саме по цивільних енергетичних об’єктах, проти яких російська армія вже майже три роки не шкодує ані ракет, ані ударних дронів, повідомив вранці 19 лютого президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що якраз учора, після сумнозвісної зустрічі в Ер-Ріяді, стало відомо, що російські представники вкотре брехали про те, що вони нібито не завдають ударів по енергетиці.

“Майже в той самий час – такий удар, ударні дрони проти електротрансформаторів. І це взимку, мінус 6 градусів за Цельсієм було вночі”, – написав президент.

За його інформацією, зараз щонайменше 160 тисяч одеситів без тепла та електропостачання. Без опалення й світла залишилися 13 шкіл, дитячий садочок, кілька лікарень. Працюють ремонтні бригади, усі комунальні служби задіяні.

“Маємо пам’ятати, що Росією керують патологічні брехуни, і їм не можна довіряти – на них треба тиснути заради миру”, – наголосив президент.