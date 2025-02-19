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Сили ППО вночі збили 106 російських безпілотників із 167

Внаслідок атаки постраждали Одещина, Київщина, Сумщина, Черкащина та Запоріжжя.

Сили ППО вночі збили 106 російських безпілотників із 167
Робота мобільної бригади ППО
Фото: Сумська ОВА

У ніч на 19 лютого Росія атакувала Україну 167-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Сумщині із Воронезької області.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 106-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

56 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків). 

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Сумщина, Черкащина та Запоріжжя.

В Одесі через дроновий удар без тепла залишилися лікарні та соціальна інфраструктура. На Київщині внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок і автівки

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