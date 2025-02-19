Ізраїль та ХАМАС почнуть обговорення другої фази перемир'я цього тижня

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що непрямі контакти з ХАМАСом щодо обговорення другої стадії угоди про припинення вогню у Газі мають розпочатися цього тижня.

Як пише Reuters, у суботу палестинське угруповання погодилося звільнити одразу шість заручників, що дозволить завершити перший етап перемир'я.

Переговори щодо наступних кроків до урегулювання конфлікту повинні були стартувати ще 4 лютого, але Катар, який разом з Єгиптом та Сполученими Штатами виступає посередником між Ізраїлем та ХАМАСом, повідомив, що процес було відкладено.

На другому етапі реалізації домовленостей йтиметься про звільнення ще 64 заручників. Але сторони також мають вирішити питання післявоєнної організації влади у Смузі Гази, позиції щодо якої кардинально відрізняються.

Міністр Саар підкреслив, що Ізраїль не дозволить ХАМАСу або будь-якій іншій терористичній організації керувати анклавом, але "залишатиметься відданим режиму перемир'я, якщо побачить ознаки конструктивного діалогу".