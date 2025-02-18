Ізраїль відмовився повністю вивести війська з Лівану

Речник ізраїльської армії Надав Шошані повідомив про неможливість повного виведення військ з південних районів Лівану через "складну безпекову ситуацію".

Як пише Reuters, відповідно до перемир'я, що було досягнуте в листопаді за посередництва Сполучених Штатів, Ізраїль мав 60 днів на те, щоб його війська повернулися на власну територію. Пізніше цей термін було продовжено до 18 лютого.

Проте в ЦАХАЛ стверджують, що не можуть залишити деякі позиції, які "Хезболла" здатна використовувати для обстрілів півночі Ізраїлю - "щоб гарантувати можливість для населення безпечно повернутися додому".

Перемовини щодо виконання умов мирної угоди, дотримання якої відстежують представники Сполучених Штатів та Франції, тривають. Ізраїлю запропонували альтернативу у вигляді посилення контингенту миротворців ООН.

Президент Лівану Джозеф Аун висловив побоювання, що досягнути повного виведення ізраїльських військ до 18 лютого не вдасться. У "Хезболлі" стверджують, що вважатимуть усіх ізраїльтян, які залишаться на території країни після вівторка, окупантами.