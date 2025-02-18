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Ізраїль відмовився повністю вивести війська з Лівану

Армія мала залишити південь країни до 18 лютого.

Ізраїль відмовився повністю вивести війська з Лівану
Ізраїльські війська у Лівані
Фото: EPA/UPG

Речник ізраїльської армії Надав Шошані повідомив про неможливість повного виведення військ з південних районів Лівану через "складну безпекову ситуацію".

Як пише Reuters, відповідно до перемир'я, що було досягнуте в листопаді за посередництва Сполучених Штатів, Ізраїль мав 60 днів на те, щоб його війська повернулися на власну територію. Пізніше цей термін було продовжено до 18 лютого. 

Проте в ЦАХАЛ стверджують, що не можуть залишити деякі позиції, які "Хезболла" здатна використовувати для обстрілів півночі Ізраїлю - "щоб гарантувати можливість для населення безпечно повернутися додому". 

Перемовини щодо виконання умов мирної угоди, дотримання якої відстежують представники Сполучених Штатів та Франції, тривають. Ізраїлю запропонували альтернативу у вигляді посилення контингенту миротворців ООН. 

Президент Лівану Джозеф Аун висловив побоювання, що досягнути повного виведення ізраїльських військ до 18 лютого не вдасться. У "Хезболлі" стверджують, що вважатимуть усіх ізраїльтян, які залишаться на території країни після вівторка, окупантами. 

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