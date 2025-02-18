Дональд Туск: європейські лідери визнали, що значне збільшення витрат на оборону є абсолютно необхідним

Таким чином, витрати на оборону в Європі більше не будуть розглядатися як надмірні витрати.

Як розповів прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, європейські партнери усвідомлюють, що настав час для Європи мати набагато більший потенціал для самооборони, повідомляє PAP.

"Була згода та одностайність, що значне збільшення витрат на оборону є абсолютно необхідним і не потрібно дратуватися, якщо американський союзник скаже: витрачайте більше, будьте сильнішими та стійкішими", - повідомив Туск після неформальної зустрічі європейських лідерів у Парижі .

Він наголосив, що це була прелюдія до того, що відбудеться в найближчі тижні та місяці, і всі учасники зустрічі мають схоже з Польщею бачення "ключових питань".

"Після різних заяв з Мюнхена (Мюнхенської конференції з безпеки, - ред.), деяких емоційних, я із задоволенням почув від усіх без винятку, що в інтересах як представлених тут країн, так і всієї Європи, щоб були вжиті найтерміновіші та інтенсивніші дії для посилення співпраці між союзниками. Це також стосується можливих майбутніх переговорів про припинення війни", - наголосив Туск.

Прем'єр Польщі також зазначив, що "витрати на оборону більше не будуть розглядатися як надмірні витрати, тому ми не будемо піддаватися ризику процедури надмірного дефіциту". Збільшення витрат на оборону має здійснюватися як на рівні окремих держав-членів, так і на інституційному рівні в ЄС і на рівні банків.

Також спільною точкою зору європейських лідерів є прагнення до “зміцнення співпраці, повної солідарності та єдності між усіма союзниками” під час переговорів про гарантії безпеки та міцного миру в Україні.

"Європейські країни є рішучими прибічниками міцного миру в Україні. Ми будемо заохочувати всіх учасників цього процесу думати про міцний мир. Саме по собі припинення вогню не гарантує стабільності та безпеки. І тут позиція європейських країн буде, я вважаю, дуже послідовною та чіткою", - зауважив Дональд Туск.

Водночас він зазначив, що не передбачає введення польських військ в Україну.