Ердоган - Зеленському: Туреччина - ідеальне місце для мирних переговорів

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що його країна підходить для переговорів про мир у війні України проти Росії.
Про це він заявив на спільній пресконференції з Володимиром Зеелнським.
Він заявив, що візит президента України до Туреччини "відбувається у той час, коли можуть відбутися зміни в динаміці війни" і наголосив, що "у війні немає переможця, а в мирі - переможеного".
Ердоган нагадав, що в 2022 році Туреччина приймала переговори між РФ та Україною.
"Ми доклали зусиль для перемовин - у 2022 році ми приймали переговори між РФ а Україною. В результаті була реалізована Чорноморська ініціатива, та низка інших. Ми отримали конкретні результати... Стамбульські перемовини створюють опорну точку, на якій сторони наблизилися до домовленностей", - сказав президент Туреччини.
"Наша країна є ідеальною приймаючою стороною (для переговорів, - ред.)... і ми надаватимемо будь-яку підтримку, щоб наблизити переговори. Також Туреччина продовжуватиме реалізовувати заходи, спрямовані на забезпечення безпеки судоплавства в Чорному морі", - додав Ердоган.
- Туреччина постійно проштовхує тему перемовин України і Росії. Минулого року у відеозверненні до учасників саміту “Україна-Південно-Східна Європа”, він в черговий раз заявив, що готовий прийняти на своїй території “мирні переговори” між Росією та Україною.
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З весни 2022 Україна і Росія не проводили переговорів щодо врегулювання війни. Допоки тривали переговорні раунди, Росія не припиняла чинити звірства і атакувати українські населені пункти. Останній раунд переговорів відбувся 15 квітня 2022 року, уже після відходу російських військ з Київщини та фіксації воєнних злочинів, скоєних окупантами.
- 4 жовтня 2022 року Зеленський увів у дію рішення РНБО від 30 вересня "Щодо дій України у відповідь на спробу РФ анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності". У рішенні РНБО констатується неможливість проведення переговорів із президентом РФ Путіним.
- У лютому 2024 року українська влада заговорила про можливість перемовин із росіянами, кажучи, що перемовини ці можливі тільки на умовах України, викладених в так званій Формулі миру.