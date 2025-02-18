Ердоган - Зеленському: Туреччина - ідеальне місце для мирних переговорів

Президент Туреччини нагадав, що в 2022 році його країна приймала переговори між РФ та Україною.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що його країна підходить для переговорів про мир у війні України проти Росії.

Про це він заявив на спільній пресконференції з Володимиром Зеелнським.

Він заявив, що візит президента України до Туреччини "відбувається у той час, коли можуть відбутися зміни в динаміці війни" і наголосив, що "у війні немає переможця, а в мирі - переможеного".

Ердоган нагадав, що в 2022 році Туреччина приймала переговори між РФ та Україною.

"Ми доклали зусиль для перемовин - у 2022 році ми приймали переговори між РФ а Україною. В результаті була реалізована Чорноморська ініціатива, та низка інших. Ми отримали конкретні результати... Стамбульські перемовини створюють опорну точку, на якій сторони наблизилися до домовленностей", - сказав президент Туреччини.

"Наша країна є ідеальною приймаючою стороною (для переговорів, - ред.)... і ми надаватимемо будь-яку підтримку, щоб наблизити переговори. Також Туреччина продовжуватиме реалізовувати заходи, спрямовані на забезпечення безпеки судоплавства в Чорному морі", - додав Ердоган.