У Шотландії достроково звільнять майже 400 засуджених, аби зменшити переповненість в'язниць

Низка ув'язнених, які відбувають покарання менше ніж чотири роки, отримала право на звільнення після відбуття 40% терміну.

У Шотландії протягом наступних шести тижнів на волю вийдуть майже 400 ув'язнених, повідомляють Euronews.

У країні набирає чинності нове законодавство, покликане зменшити переповненість в'язниць. Низка ув'язнених, які відбувають покарання менше ніж чотири роки, отримала право на звільнення після відбуття 40% терміну.

Права на звільнення не матимуть ув'язнені, які відбувають покарання за домашнє насильство та сексуальні злочини. Минулого року шотландський парламент ухвалив закон, щоб вирішити проблему хронічної кризи переповненості в'язниць. В'язниці Шотландії утримують значно більше в’язнів за свою передбачувану місткість, що становить близько 8000 бранців, і боротися з проблемами насильства, банд і контрабанди стає все важче.

Наркотики є особливо серйозною проблемою у регіоні. Багато ув'язнених прибувають у тюрми з наркотичною залежністю або зв'язками з бандами, що діють як усередині тюремних стін, так і за їхніми межами.

Торік зі шотландських в’язниць додатково відпустили декілька сотень ув'язнених, але нові вироки незабаром звели нанівець подальше скорочення тюремного “населення”.

Міністр юстиції Шотландії Анджела Констанс заявила, що проблема переповненості має бути вирішена, щоб звільнити місце для небезпечних злочинців, а не для тих, хто вчинив ненасильницькі злочини та був засуджений за відносно дрібні злочини. Також існує черга ув'язнених, які чекають на суд і винесення вироку в шотландських судах, які були перевантажені справами після пандемії COVID-19.