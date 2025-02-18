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Британський міністр оборони: Європа повинна грати провідну роль у гарантіях безпеки, але все залежить від США

На думку Гейлі, лише в Штатів є спроможність гарантувати, що Путін не вчинить повторного нападу. 

Британський секретар оборони Джон Гейлі вважає, що настала нова ера загрози. Від рішень, які ухвалюють зараз, належить безпека цілих поколінь, сказав він у промові в Інституті уряду в Лондоні, пише The Guardian.

Промова Гейлі відбувається на тлі учорашньої заяви прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера про готовність відправити британський миротворчий контингент до України в якості гарантії безпеки після завершення війни. Його вже підтримали в Швеції і Німеччині, де теж не проти надіслати миротворців, а деякі країни, як Польща, своїх військ не надсилатимуть, але підтримуватимуть контингент інших держав. 

"Рішення, які ухвалюють просто зараз, у наступні тижні, не лише визначать, яким буде завершення війни в Україні, а і те, якою буде безпека світу в наступні покоління", – сказав він. 

Тестування лідерства, зокрема політичного, це не лише про те, щоб залагоджувати термінові питання, а й про те, щоб реформувати майбутнє, вважає британський урядовець.

"Ми зараз у новій ері загрози, і це означає і нову еру оборони", – додав він. 

Секретар вважає, що європейські країни повинні відіграти провідну роль у безпекових гарантіях для України, але головними в закінченні війни будуть США, оскільки тільки вони здатні зробити так, щоб Путін не напав знову. 

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