Сьогодні виповнюється 3 роки з дня початку масових депортацій українських дітей Росією

Ще за 6 днів до повномасштабного вторгнення так звані "ДНР" та "ЛНР" оголосили примусове вивезення жінок і дітей на територію РФ. Станом на сьогодні Росія вчинила злочин депортації щодо більш ніж 20 000 українських дітей, і лише 1122 дитини повернулися додому.

Три роки тому, 18 лютого 2022 року, Росія розпочала масову депортацію українських дітей.

Про це повідомляє Bring Kids Back UA – українська гуманітарна програма, створена за ініціативою президента України у 2023 році.

Ще за 6 днів до повномасштабного вторгнення так звані "ДНР" та "ЛНР" – повністю контрольовані Москвою – оголосили примусове вивезення жінок і дітей на територію РФ. Це була заздалегідь спланована операція, яка стала початком реалізації Росією системної політики депортації.

16 лютого 2022 року ватажок окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін підписав указ про евакуацію населення, а 18 лютого видав розпорядження про примусове вивезення дітей із сиротинців, шкіл-інтернатів та освітніх закладів на повному державному забезпеченні.

Вже 19 лютого окупаційна влада відзвітувала про депортацію понад 6 тисяч людей, з яких 2 700 – діти. Серед них:

226 дітей з Амвросіївської школи-інтернату №4 та 11 дітей з Докучаєвського інтернату – вивезені в Курську область РФ.

111 дітей із закладів у Донецьку, Шахтарську та Горлівці – переміщені до Ростовської області РФ.

225 дітей з Донецької загальноосвітньої школи-інтернату №1 – вивезені в Таганрог, РФ.

Подібні накази видавалися і в "ЛНР". Сотні українських дітей були депортовані до Росії з тимчасово окупованих територій Луганської області ще до того, як розпочалося повномасштабне вторгнення.

Депортованих дітей розвозили по всій Росії, часто на тисячі кілометрів від дому. Їхні документи підробляли, змінювали імена та громадянство, штучно перетворюючи українських дітей на «росіян». Багато з них були передані в російські прийомні сім’ї або віддані на усиновлення.

"Росія намагається стерти українську ідентичність дітей, роблячи їх частиною своєї імперської машини. Це воєнний злочин, який має конкретних виконавців, і кожен з них буде притягнутий до відповідальності", – наголошує радниця керівника Офісу президента України, операційна директорка Bring Kids Back UA Дар’я Зарівна.

Росія виправдовує свої дії «евакуацією», проте загрозу для дітей створила і продовжує створювати саме вона, розпочавши війну та систематично порушуючи їхні права. Російська політика депортації є воєнним злочином, за який ворог має понести відповідальність.

До сьогодні Росія вчинила злочин депортації щодо більш ніж 20 000 українських дітей, і лише 1122 дитини повернулися додому. Проте Україна продовжує боротьбу за повернення викрадених дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Діяльність ініціативи охоплює організацію рятувальних місій, залучення країн-посередників, що допомагають із поверненнями, робота над реінтеграцією повернених дітей, фіксацію та розслідування злочинів депортації та примусового переміщення.

Україна закликає міжнародну спільноту продовжувати тиск на Росію та вимагати повернення додому всіх депортованих дітей, без умов та винятків.