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Влучання дрона: на ЧАЕС станом на ранок триває ліквідація тління на даху укриття

Радіаційний стан під постійним контролем.

Влучання дрона: на ЧАЕС станом на ранок триває ліквідація тління на даху укриття
Фото: ДСНС

Станом на 7:00 ліквідація тління внаслідок влучання російського дрона в Арку Нового Безпечного Конфайнменту продовжується, повідомляє Міндовкілля. 

Радіаційний стан під постійним контролем. Коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах.

За результатами огляду Арки НБК виявлені такі пошкодження:

Зовнішня обшивка Арки:

  • наскрізні руйнування площею приблизно до 15 кв м;
  • дефекти обшивки;
  • пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки;
  • наявні руйнування болтових з’єднань.

 

Несучі конструкції гаража:

  • деформовані вузли з’єднань конструкцій верхньої частини гаража техобслуговування.

Тим часом у МВС спростовують фейк щодо пожежі та викиду радіації на ЧАЕС. ДСНС фіксує лише 3 осередки тління утеплювача покрівлі.

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