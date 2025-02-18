Влучання дрона: на ЧАЕС станом на ранок триває ліквідація тління на даху укриття

Станом на 7:00 ліквідація тління внаслідок влучання російського дрона в Арку Нового Безпечного Конфайнменту продовжується, повідомляє Міндовкілля.
Радіаційний стан під постійним контролем. Коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах.
За результатами огляду Арки НБК виявлені такі пошкодження:
Зовнішня обшивка Арки:
- наскрізні руйнування площею приблизно до 15 кв м;
- дефекти обшивки;
- пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки;
- наявні руйнування болтових з’єднань.
Несучі конструкції гаража:
- деформовані вузли з’єднань конструкцій верхньої частини гаража техобслуговування.
Тим часом у МВС спростовують фейк щодо пожежі та викиду радіації на ЧАЕС. ДСНС фіксує лише 3 осередки тління утеплювача покрівлі.