Влучання дрона: на ЧАЕС станом на ранок триває ліквідація тління на даху укриття

Станом на 7:00 ліквідація тління внаслідок влучання російського дрона в Арку Нового Безпечного Конфайнменту продовжується, повідомляє Міндовкілля.

Радіаційний стан під постійним контролем. Коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах.

За результатами огляду Арки НБК виявлені такі пошкодження:

Зовнішня обшивка Арки:

наскрізні руйнування площею приблизно до 15 кв м;

дефекти обшивки;

пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки;

наявні руйнування болтових з’єднань.

Несучі конструкції гаража:

деформовані вузли з’єднань конструкцій верхньої частини гаража техобслуговування.

Тим часом у МВС спростовують фейк щодо пожежі та викиду радіації на ЧАЕС. ДСНС фіксує лише 3 осередки тління утеплювача покрівлі.