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У МВС спростовують фейк щодо пожежі та викиду радіації на ЧАЕС

ДСНС фіксує лише 3 осередки тління утеплювача покрівлі.

У МВС спростовують фейк щодо пожежі та викиду радіації на ЧАЕС
Фото: МВС

Міністерство внутрішніх спростовують фейк, який поширюється у соцмережах щодо виявлення трьох осередків вогню на території Чорнобильської АЕС та начебто викиду радіації.

Про це ідеться у повідомленні МВС.

"У мережі поширюється дезінформація про виявлення трьох осередків вогню на території Чорнобильської атомної електростанції. Також українців попереджають про нібито викид радіації, що станеться вже найближчим часом. Повідомляємо, що вказана інформація не відповідає дійсності. На території ЧАЕС продовжується операція з ліквідації наслідків російської дронової атаки", — наголошують у відомстві.

За інформацією МВС, наразі рятувальники фіксують лише 3 осередки тління утеплювача покрівлі, які були своєчасно виявлені за допомогою дронів з тепловізорами.   

Також наголошується, що український гідрометеорологічний центр проводить постійний моніторинг рівня радіації, і наразі він залишається в межах норми. Загрози для населення немає. 

"Закликаємо громадян не поширювати неперевірену інформацію та довіряти тільки офіційним джерелам інформації", — додають у міністерстві.

  • Раніше повідомлялося, що рятувальники продовжують ліквідацію наслідків російського удару дроном по саркофагу на Чорнобильській атомній електростанції. Три групи верхолазів частково розкривають конструкцію укриття і гасять три осередки тління утеплювача, повідомили в ДСНС. 
  • Більше про удар російського БпЛА по саркофагу ЧАЕС – в матеріалі "Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки". 
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