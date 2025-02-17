Сили оборони відбили штурм російської армії на Покровському напрямку. Ворог під прикриттям складних погодних умов намагався штурмувати позиції українських військ.
Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".
У Силах оборони розповідають, що російська армія чекала вдалого моменту та вирушила на штурм зранку в заметіль. Чисельність своїх піхотних штурмових груп збільшили до п'ятьох-сімох осіб.
Окупанти намагалися наблизитися до позицій Сил оборони у пішому порядку, рухаючись із різних напрямків одночасно.
Аеророзвідці вдалося зафіксувати пересування ворога. По цілях відпрацювали артилерія й оператори безпілотників. Ворожу піхоту знищили ще на підході до українських позицій.
У результаті відмінної роботи українських артилеристів та операторів БпЛА – чергові штурмові дії окупантів відбито. "Погіршення тактичного положення не допущено", – зазначили у Силах оборони.