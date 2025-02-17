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Сили оборони відбили спробу штурму армії РФ на Покровському напрямку

Російські військові в заметіль намагалися піти на штурм одночасно з різних напрямків.

Сили оборони відбили спробу штурму армії РФ на Покровському напрямку
Фото: скріншот

Сили оборони відбили штурм російської армії на Покровському напрямку. Ворог під прикриттям складних погодних умов намагався штурмувати позиції українських військ.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

У Силах оборони розповідають, що російська армія  чекала вдалого моменту та вирушила на штурм зранку в заметіль. Чисельність своїх піхотних штурмових груп збільшили до п'ятьох-сімох осіб.

Окупанти намагалися наблизитися до позицій Сил оборони у пішому порядку, рухаючись із різних напрямків одночасно.

Аеророзвідці вдалося зафіксувати пересування ворога. По цілях відпрацювали артилерія й оператори безпілотників. Ворожу піхоту знищили ще на підході до українських позицій.

У результаті відмінної роботи українських артилеристів та операторів БпЛА – чергові штурмові дії окупантів відбито. "Погіршення тактичного положення не допущено", – зазначили у Силах оборони.

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