Російські військові в заметіль намагалися піти на штурм одночасно з різних напрямків.

Сили оборони відбили штурм російської армії на Покровському напрямку. Ворог під прикриттям складних погодних умов намагався штурмувати позиції українських військ.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

У Силах оборони розповідають, що російська армія чекала вдалого моменту та вирушила на штурм зранку в заметіль. Чисельність своїх піхотних штурмових груп збільшили до п'ятьох-сімох осіб.

Окупанти намагалися наблизитися до позицій Сил оборони у пішому порядку, рухаючись із різних напрямків одночасно.

Аеророзвідці вдалося зафіксувати пересування ворога. По цілях відпрацювали артилерія й оператори безпілотників. Ворожу піхоту знищили ще на підході до українських позицій.

У результаті відмінної роботи українських артилеристів та операторів БпЛА – чергові штурмові дії окупантів відбито. "Погіршення тактичного положення не допущено", – зазначили у Силах оборони.