Сили оборони: російська армія намагається закріпитися в острівній зоні гирла Дніпра

Російські війська не відмовляються від спроб закріпитися в острівній зоні в гирлі річки Дніпро на Херсонщин. Ворог продовжує штурмувати позиції Сил оборони на цьому напрямку.

Про це на брифінгу повідомив речник ОТУ "Херсон" лейтенант Павло Дрогаль, пише "Укрінформ".

"Всього, за період з 10 по 16 лютого 2025 року російські окупанти здійснили 551 обстріл позицій українських захисників та цивільної інфраструктури. Крім того, російські загарбники завдали два авіаудари та один ракетний удар", — зазначив речник.

Російська армія продовжує спроби закріпитися в острівній зоні в гирлі річки Дніпро на Херсонщині. За минулий тиждень зафіксовано 8 безуспішних спроб штурмових дій.

Втрати ворога склали вбитими та пораненими 135 російських загарбників, також були знищені 53 одиниці озброєння та військової техніки.

На Херсонському напрямку росіяни активно застосовують БпЛА різних типів та модифікацій. Всього за минулий тиждень було зафіксовано 1965 застосувань безпілотників, з них 814 — в межах Херсонської територіальної громади.

За допомогою систем радіоелектронної боротьби Сили оборони знищили або подавили 1562 БпЛА (FPV).