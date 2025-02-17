В Одесі затримали топменеджерів компанії, яка поставляла в РФ обладнання для електромереж військових баз

Протягом 2023 року фігуранти приховано поставили до Росії товарів на 1 млн доларів.

Служба безпеки затримала топменеджерів одеської компанії, яка в обхід санкції поставляла в Росію обладнання для електромереж військових баз.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Так, у місті Одеса було затримано сімох учасників злочинного угруповання: засновника і топменеджерів місцевої компанії, яка продавала в Росію електрообладнання для військових об’єктів. Мова йде про високотехнологічні прилади, які забезпечують захист та безперебійну роботу електричних мереж.

Встановлено, що протягом 2023 року фігуранти приховано поставили до Росії декілька партій вітчизняних товарів на загальну суму понад 1 млн доларів США.

Для реалізації оборудки її організатори задіяли підконтрольні фірми за межами України, зокрема - на Близькому Сході. Спочатку продукцію українського виробника експортували на адреси іноземних посередників, а далі вони переправляли її російським замовникам. Серед них – підсанкційні компанії РФ, які постачають електрообладнання для потреб міноборони країни-агресора, зокрема для енергоживлення військових баз окупантів.

За даними слідства, засновник підприємства залучив до оборудки шістьох своїх підлеглих, у тому числі - комерційного директора, двох керівників відділів та бухгалтера. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів виявлено документацію, мобільні телефони та комп’ютери, які використовували у незаконній діяльності.

Їм повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) і ч. 1 і ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.