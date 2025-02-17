На Львівщині школи переходять на дистанційне навчання через спалах ГРВІ

Також запроваджують "масковий режим" у лікарнях, обмежують відвідування пацієнтів і забороняють масові заходи у приміщеннях.

Від 18 до 28 лютого школи Львівської області переходять на дистанційне навчання.

"Комісія обласної адміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішила перевести заклади загальної середньої освіти Львівщини на дистанційне навчання – з 18 лютого на 11 днів", – написав очільник ОВА Максим Козицький у телеграмі.

Причиною такого кроку є різке зростання випадків ГРВІ в області. За минулий тиждень зафіксували понад 15 тисяч хворих, що на 22% більше, ніж тижнем раніше. Це означає, що рівень захворюваності дуже високий.

Також запроваджують "масковий режим" у лікарнях, обмежили відвідування пацієнтів і заборонили масові заходи у приміщеннях.