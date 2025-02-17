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На Львівщині школи переходять на дистанційне навчання через спалах ГРВІ

Також запроваджують "масковий режим" у лікарнях, обмежують відвідування пацієнтів і забороняють масові заходи у приміщеннях.

На Львівщині школи переходять на дистанційне навчання через спалах ГРВІ
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Від 18 до 28 лютого школи Львівської області переходять на дистанційне навчання.

"Комісія обласної адміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішила перевести заклади загальної середньої освіти Львівщини на дистанційне навчання – з 18 лютого на 11 днів", – написав очільник ОВА Максим Козицький у телеграмі. 

Причиною такого кроку є різке зростання випадків ГРВІ в області. За минулий тиждень зафіксували понад 15 тисяч хворих, що на 22% більше, ніж тижнем раніше. Це означає, що рівень захворюваності дуже високий.

Також запроваджують "масковий режим" у лікарнях, обмежили відвідування пацієнтів і заборонили масові заходи у приміщеннях.

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