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Росія атакувала вночі 147 дронами. Захисники збили 83, ще понад 50 – знешкодили локаційно

Є пошкодження в трьох областях. 

Уночі захисники збили 83 зі 147 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів. Ворог запускав їх з напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Підтверджено збиття дронів у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях, повідомили в Повітряних силах. 

"59 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)", – сказали в повідомленні. 

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Харківська, Полтавська та Запорізька області. 

Фото: Повітряні сили

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