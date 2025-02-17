Росія атакувала вночі 147 дронами. Захисники збили 83, ще понад 50 – знешкодили локаційно

Є пошкодження в трьох областях.

Уночі захисники збили 83 зі 147 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів. Ворог запускав їх з напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Підтверджено збиття дронів у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях, повідомили в Повітряних силах.

"59 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)", – сказали в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Харківська, Полтавська та Запорізька області.

Фото: Повітряні сили