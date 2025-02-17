На Херсонщині окупанти понівечили Пункти незламності

Упродовж доби російські військові поранили 2 мешканців Херсонщини, понищили Пункти незламності, пошкодили будинки, били по інфраструктурі.

Про це розповів очільник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Новорайськ, Монастирське, Білозерка, Новоберислав, Зміївка, Микільське, Понятівка, Тягинка, Антонівка, Придніпровське, Садове, Інженерне, Янтарне, Гаврилівка, Велетенське, Веселе, Зеленівка, Козацьке, Львове, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Республіканець, Ромашкове, Токарівка, Томарине, Червоний Маяк та місто Херсон.

Російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили Пункти Незламності, господарські споруди та приватні автомобілі.