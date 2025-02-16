Зеленський: на війні загинули понад 46 тисяч військових, десятки тисяч зникли без вісти або в полоні

З початку повномасштабної війни Росії проти України загинули понад 46 тисяч українських військових, ще десятки тисяч - зникли безвісти або перебувають у російському полоні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News.

У президента запитали, скільки, як він думає, Україна втратила людей за час великої війни.

"Ви праві, коли кажете "Як ви думаєте?", бо ніхто не знає точно. Це правда, що є певна кількість загиблих. У нас є 46 000 загиблих військових. Ще більше десятка тисяч – це ті, хто зник безвісти або перебуває в полоні. І ми не можемо точно сказати, бо зниклі безвісти можуть бути мертвими або в полоні", – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що понад 380 тисяч військових дістали поранення.

"Ми маємо деякі дані, але абсолютно не знаємо, скільки цивільних загинули на тимчасово окупованих територіях України. Коли Росія атакувала і оточила кілька міст, вона буквально знищувала їх до основи за допомогою танків і артилерії", – додав Зеленський.

Президент нагадав, що у звільнених від російських окупантів містах знайшли масові поховання. Росіяни здійснювали масові розстріли та тортури. У деяких маленьких містах, де проживало кілька тисяч людей, було знайдено 500 тіл в одній великій могилі.

"Тому у кожному місці, де Росія перебувала під контролем, ми не знаємо, скільки тисяч людей вони вбили", – підсумував Зеленський.