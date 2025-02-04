Ще 390 тисяч отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Пірсу Моргану про кількість втрат українців у війні з російськими окупантами.

За словами президента, на війні з РФ загинуло приблизно 45 100 українців. Ще 390 тисяч українців отримали поранення.

В свою чергу, Росія втратила 300-350 тисяч вбитими і 600-700 тисяч пораненими.