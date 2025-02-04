Президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Пірсу Моргану про кількість втрат українців у війні з російськими окупантами.
За словами президента, на війні з РФ загинуло приблизно 45 100 українців. Ще 390 тисяч українців отримали поранення.
В свою чергу, Росія втратила 300-350 тисяч вбитими і 600-700 тисяч пораненими.
- Упродовж доби Сили оборони знищили 1270 російських окупантів, 18 ворожих танків, 24 бойові броньовані машини, 66 артилерійських систем, 123 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.