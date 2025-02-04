Росіяни поранили мирного мешканця Херсонщини

Пораненого чоловіка доправили до лікарні, його стан медики оцінюють як тяжкий.

Сьогодні, 4 лютого, російська армія вкотре атакувала безпілотником Берислав Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Під удар дрона російських окупантів потрапив 54-річний чоловік. В нього мінно-вибухова травма, контузія та травматична ампутація гомілки.

Пораненого чоловіка доправили до лікарні, його стан медики оцінюють як тяжкий.