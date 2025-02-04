Росіяни поранили мирного мешканця Херсонщини

Сьогодні, 4 лютого, російська армія вкотре атакувала безпілотником Берислав Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Під удар дрона російських окупантів потрапив 54-річний чоловік. В нього мінно-вибухова травма, контузія та травматична ампутація гомілки.
Пораненого чоловіка доправили до лікарні, його стан медики оцінюють як тяжкий.
- Близько 13:40 4 лютого росіяни обстріляли Херсон. Через атаку постраждала 85-річна жителька. Пізніше під удар БпЛА потрапила 52-річна жінка, яка дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги.
- За попередню добу росіяни обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію загинула людина, а ще 9 були поранені.