Майже весна. Історія про сім років украденого життя
Майже весна. Історія про сім років украденого життя
​Харківський бабак Тимко зробив прогноз: "Весна нікуди не йшла, але ще можливі невеликі морози"
​Харківський бабак Тимко зробив прогноз: "Весна нікуди не йшла, але ще можливі невеликі морози"
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Як фірма з орбіти ексрегіонала Зубика перекрила доступ до водойм у Гатному і дезінформує потенційних покупців
Як фірма з орбіти ексрегіонала Зубика перекрила доступ до водойм у Гатному і дезінформує потенційних покупців
За зачиненими дверима: насильство в українському театрі
За зачиненими дверима: насильство в українському театрі
Джерела: заступником міністра оборони готуються призначити ексзаступника Залужного генерал-лейтенанта Мойсюка
Джерела: заступником міністра оборони готуються призначити ексзаступника Залужного генерал-лейтенанта Мойсюка
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Найкращий шахіст в історії закликав росіянина піти з посади президента FIDE
Найкращий шахіст в історії закликав росіянина піти з посади президента FIDE
Шведський мегапакет: ПТРК, найкращі у світі човни і сотні мільйонів на виробництво
Шведський мегапакет: ПТРК, найкращі у світі човни і сотні мільйонів на виробництво
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни поранили мирного мешканця Херсонщини

Пораненого чоловіка доправили до лікарні, його стан медики оцінюють як тяжкий.

Росіяни поранили мирного мешканця Херсонщини
Ілюстративне фото

Сьогодні, 4 лютого, російська армія вкотре атакувала безпілотником Берислав Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Під удар дрона російських окупантів потрапив 54-річний чоловік. В нього мінно-вибухова травма, контузія та травматична ампутація гомілки.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Пораненого чоловіка доправили до лікарні, його стан медики оцінюють як тяжкий.

  • Близько 13:40 4 лютого росіяни обстріляли Херсон. Через атаку постраждала 85-річна жителька. Пізніше під удар БпЛА потрапила 52-річна жінка, яка дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги. 
  • За попередню добу росіяни обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію загинула людина, а ще 9 були поранені.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies