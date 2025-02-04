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Поліцейські підозрюють представника ТЦК у Харкові в тому, що той допомагав уникнути мобілізації

Чоловік брав за послугу від 4 тис. гривень до 13 тис. доларів.

Поліцейські підозрюють представника ТЦК у Харкові в тому, що той допомагав уникнути мобілізації
Поліцейські підозрюють представника ТЦК у Харкові в тому, що той допомагав уникнути мобілізації
Фото: Поліція Харківщини

Співробітники поліції Харкова підозрюють представника ТЦК в тому, що той пропонував за гроші вирішити питання щодо уникнення від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Зловмисником виявився 34-річний харків’янин, представник одного з ОРТЦК та СП міста Харкова. Свої “послуги” він оцінив у суму від 4000 тисяч гривень до 13 тисяч доларів США”, - йдеться у повідомленні.

Поліцейські розповіли, що підозрюваний запропонував жителю Харкова за гроші уникнути мобілізації. Також він запропонував вплинути на рішення посадових осіб про непридатність чоловіка до військової служби.

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Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

  • Прокуратура хоче конфіскувати активи тещі екскерівника районного ТЦК у Харкові на 3,4 млн гривень. Йдеться про два нових люксових автомобілі. Аналіз доходів посадовця та членів його сім’ї показав неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних прибутків.
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