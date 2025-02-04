Верещук заявила, що доступного міжнародного фінансування гуманітарних проєктів стає менше

Заступниця глави ОПУ Ірина Верещук заявила після зустрічі з гуманітарним координатором ООН в Україні Матіасом Шмале, що треба «звикнути працювати в умовах, коли війна триває все довше, а доступного міжнародного фінансування стає менше».

Верещук звернулася до неурядових організацій, що реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів із закликом цього року зробити термінову ревізію пріоритетів, проєктів, бюджетів, команд і робочих алгоритмів.

«Треба швидко перерозподілити фінансові та людські ресурси з менш важливих напрямів на більш важливі, з менш ефективних проєктів на більш ефективні. Також потрібно суттєво збільшити швидкість виконання проєктів шляхом спрощення процедур і використання більш жорстких дедлайнів», - наголосила заступниця глави ОПУ.

Верещук закликала також «тісніше координуватись із владою», бо це «важливо для правильної пріоритизації, щоб українські громадяни отримували максимальну користь від гуманітарного реагування за міжнародні кошти».

Засутпниця керівника ОПУ додала, що домовилися зі Шмале посилити координацію влади з донорами та гуманітарними операторами.