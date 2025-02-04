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Верещук заявила, що доступного міжнародного фінансування гуманітарних проєктів стає менше

Вона озвучила низку закликів до гуманітарних операторів.

Верещук заявила, що доступного міжнародного фінансування гуманітарних проєктів стає менше
гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале і заступниця глави ОПУ Ірина Верещук
Фото: Telegram/Ірина Верещук

Заступниця глави ОПУ Ірина Верещук заявила після зустрічі з гуманітарним координатором ООН в Україні Матіасом Шмале, що треба «звикнути працювати в умовах, коли війна триває все довше, а доступного міжнародного фінансування стає менше». 

Верещук звернулася до неурядових організацій, що реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів із закликом цього року зробити термінову ревізію пріоритетів, проєктів, бюджетів, команд і робочих алгоритмів. 

«Треба швидко перерозподілити фінансові та людські ресурси з менш важливих напрямів на більш важливі, з менш ефективних проєктів на більш ефективні. Також потрібно суттєво збільшити швидкість виконання проєктів шляхом спрощення процедур і використання більш жорстких дедлайнів», - наголосила заступниця глави ОПУ.

Верещук закликала також «тісніше координуватись із владою», бо це «важливо для правильної пріоритизації, щоб українські громадяни отримували максимальну користь від гуманітарного реагування за міжнародні кошти». 

Засутпниця керівника ОПУ додала, що домовилися зі Шмале посилити координацію влади з донорами та гуманітарними операторами.

  • Торік Шмале заявив, що Організація Об’єднаних Націй отримує щоразу менше ресурсів на забезпечення гуманітарної допомоги. Тому з часом ставатиме не так просто надавати підтримку Україні.
  • У січні стало відомо, що ООН планує залучити понад 2,6 млрд доларів для допомоги українцям у 2025 році. Це передбачає План гуманітарних потреб та реагування ООН в Україні.
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