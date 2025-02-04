Зеленський: працюємо над прискоренням нового пакета оборонної допомоги від Австралії

Також Зеленський і прем’єр-міністр Австралії обговорили ситуацію з полоненим Оскаром Дженкінсом.

4 лютого Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі.

Глава держави наголосив, що дуже важливо, щоб «наша коаліція на захист міжнародного права залишалася по-справжньому глобальною».

«Ми також працюємо над прискоренням нового пакета оборонної допомоги. Обговорили посилення санкцій проти Росії за її війну, і Австралія готова до подальших кроків. Пріоритетом для України залишаються надійні гарантії безпеки, зміцнення нашої обороноздатності та посилення тиску на Росію для припинення війни», - зазначив Зеленський.

Президент відзначив позицію Австралії щодо того, що «всі змістовні переговори щодо України мають відбуватися за участю України – це єдиний спосіб досягти справедливого миру».

Зеленський також наголосив, що необхідно встановити всі обставини щодо австралійського громадянина, добровольця Оскара Дженкінса, який потрапив у російський полон.

Торік у листопаді

австралійський уряд

повідомив про рішення подарувати Україні 14 бойових катерів з жорстким корпусом вартістю 1 мільйон доларів кожен. Щодо Дженкінса, то раніше повідомлялося, що 32-річний боєць потрапив у полон окупантів торік. Нещодавно з'явилися повідомлення про те, що він міг загинути. Однак у січні австралійський уряд отримав повідомлення від Москви про те, що їхній громадянин живий і все ще перебуває

в полоні

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