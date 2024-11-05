Уряд Австралії передасть Україні 14 бойових катерів

Австралійський уряд на своєму сайті повідомив про рішення подарувати Україні 14 бойових катерів з жорстким корпусом вартістю 1 мільйон доларів кожен.

Цей пакет допомоги на загальну суму 14 мільйонів у валюті США має "підвищити морську та берегову безпеку України та забезпечити швидкі та високоманеврені засоби для її війська".

У повідомленні стверджується, що уряд Ентоні Албанезе "продовжує бути відданим підтримці України в її протидії незаконному російському вторгненню". Загалом з початку російської агресії Австралія надала нашій державі допомогу на суму 1,5 мільярда доларів, з яких 1,3 мільярда становили саме військові засоби.