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Уряд Австралії передасть Україні 14 бойових катерів

Країна-континент підготувала пакет допомоги на 14 мільйонів доларів.

Уряд Австралії передасть Україні 14 бойових катерів
Фото: Сайт уряду Австралії

Австралійський уряд на своєму сайті повідомив про рішення подарувати Україні 14 бойових катерів з жорстким корпусом вартістю 1 мільйон доларів кожен.

Цей пакет допомоги на загальну суму 14 мільйонів у валюті США має "підвищити морську та берегову безпеку України та забезпечити швидкі та високоманеврені засоби для її війська".

У повідомленні стверджується, що уряд Ентоні Албанезе "продовжує бути відданим підтримці України в її протидії незаконному російському вторгненню". Загалом з початку російської агресії Австралія надала нашій державі допомогу на суму 1,5 мільярда доларів, з яких 1,3 мільярда становили саме військові засоби. 

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