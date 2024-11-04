За його словами, це було спільним рішенням.

Департамент закупівлі Держспецзв'язку був створений, бо Міноборони не вважало правильним закуповувати дрони, які виготовляють у Китаї. Про це бригадний генерал, колишній керівник Держспецзв'язку Юрій Щиголь сказав у інтерв'ю в програмі "Дорослий погляд" на LB live.

За його словами, надання цьому департаменту повноважень закупівлі безпілотників для армії було спільним рішенням Мінцифри, віцепрем'єра (ред: вочевидь, Михайла Федорова, який керує цим міністерством) та його особисто і керівників інших підрозділів. Відповідне рішення ухвалили після звернень військових.

"Коли почали військові звертатись, що у нас просто немає дронів, міноборони їх не закуповує, тому що просто вважає це неможливим, коли міністерство закуповує китайські дрони. Це буде не досить правильно. Було спільно зроблене рішення, що треба щось робити, щоб ці дрони взагалі з'явилися. Можна робити правильно, але ніколи, або зробити швидко, десь підігнавши нормативну базу", – сказав Щиголь.

Він додав, що в результаті Мінстратегпром і Міноборони дали можливість іноземним постачальникам отримувати маржу в 25%, але щоб дрони швидко поставили Україні.

Тодішній міністр оборони Олексій Резніков, як стверджує Щиголь, пояснював, що не може міністерство оборони країни, що воює, купувати дрони виробництва країни, яка підтримує іншу сторону.

Про неможливість закуповувати дрони Mavic через міністерство оборони влітку 2023 говорив тодішній заступник міністра Олексія Резнікова Віталій Дейнега. Він мав інформацію про те, що міністерство не може закуповувати нічого китайського (а цей дрон, як і багато інших, виробляється китайською компанією), нібито щоб не псувати відносини зі США.

Хто такий Юрій Щиголь?

Він очолював Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації з липня 2020 до листопада 2023. Минулого року його звільнили в день оголошення підозри в заволодінні понад 60 млн гривень. Разом із ним підозру отримав заступник. За даними слідства, вони можуть бути причетними до злочинної схеми з розкрадання коштів, що діяла в 2020-2021 роках. За 2021 рік учасники схеми організували та провели закупівлю програмного забезпечення, у результаті якої заволоділи 23,6 млн.

У 2022 після початку воєнного стану учасники організованої групи продовжили злочинну діяльність. Через іншу підконтрольну компанію вони реалізували майже ідентичну схему з провадження інформаційної системи.

Щиголь перебував під вартою, але вийшов під заставу.

Нещодавно він став фігурантом журналістського розслідування hromadske. Журналісти з'ясували, що департамент закупівель, підконтрольний Держспецзв'язку, купив дрони Autel за вдвічі завищеною ціною. Щиголь сказав, що "перевірити ціну не було можливості".