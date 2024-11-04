Щиголь про двічі дорожчі закупівлі дронів ДССЗЗІ: "Перевірити ціну не було можливості"

Компанія «Кріон-М» у березні-квітні 2023 року запропонувала найнижчу ціну на дрони компанії Autel Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, а перевірити її відповідність не було змоги, оскільки жодна з інших компаній ці безпілотники в Україну не постачала. Так розслідування hromadske про закупівлю безпілотників ДССЗЗІ за двічі вищою ціною прокоментував бригадний генерал, екскерівник Держспецзв’язку Юрій Щиголь в програмі “Дорослий погляд” на каналі LB Live.

У розслідуванні зокрема йшлося про те, що ДССЗЗІ закуповувала дрони Autel за ціною 500 тисяч гривень за штуку у компанії «Кріон-М», хоча тоді можна було купити ці самі дрони вдвічі дешевше. Так, волонтерський «Фонд Сергія Притули» в червні 2023 року купував такі дрони за 280 тисяч гривень за одиницю, у серпні 2023 року — за 212 тисяч за штуку. Житомирська міська рада — по 287 тисяч, одне із львівських комунальних підприємств — по 269 тисяч гривень, наводили приклад журналісти.

Юрій Щиголь відзначив, що у березні-квітні на фронті був катастрофічний дефіцит дронів, тому Департамент забезпечення ДССЗЗІ шукав компанії, які швидко поставлять їх в Україну.

“Ті дрони, про які йдеться у розслідуванні, офіційно почали продаватися компанією Autel Robotics лише з 1 квітня, але була проблема, що їх не можна було купити для України. Навіть була закрита можливість з України переглянути характеристики цих дронів. Збройні сили звернулися до нас, бо “мавіки” у той час падали, як яблука з дерев, практично не літали під РЕБом, цей дрон (Autel - ред.) був потрібен Збройним силам. Нам замовили у великій кількості - тисячу штук перше замовлення. … Ми звернулися до усіх компаній, у яких ми закупали “мавіки”, інші дрони (це травень), жодна компанія не постачала ці дрони в Україну. Найнижча пропозиція виявилася у згаданої вами компанії. Перевірити, скільки вона коштували на той час в Україні, не можна було, немає аналогічної пропозиції”, - розповів колишній керівник Держслужби спецзв’язку.

За першим контрактом, за його словами, «Кріон-М» поставила тисячу дронів з 10-денною затримкою, за що сплатила штрафні санкції.

“Нами було укладено контракт, що вони поставили тисячу дронів буквально за один місяць. Це практично неможливо, враховуючи те, що ці дрони продані на кілька місяців наперед, і компаніям, які займалися закупівлями, треба було перекуповувати їх у замовників. Нами було укладено контракт, перевірити (ціну - ред.) немає де, закупили, поставили, передали Збройним силам. ...Виконали швидко контракт і найголовніше військові швидко отримали на фронті ці дрони. Питання ціни і якості тут явно переважає те, що їх потрібно швидко купити”, - заявив Щиголь.

Як розповів колишній очільник ДССЗЗІ, закупівля дронів супроводжувалася організаційними, юридичними, логістичними проблемами, оскільки потрібно було використовувати певний ланцюжок постачання, який би не показав, що ці дрони приїдуть в Україну, “бо компанія їх потім просто вимкне”.

Коли Держспецзв’язку уклала вже другий контракт з «Кріон-М», у “Прозорро” з’явилися інші цінові пропозиції, а держава обмежила можливість заробітку на постачанні 25%, Департамент забезпечення звернувся до компанії, щоб переглянути ціну закупівлі, відзначив Щиголь.

“Коли почали з’являтися інші пропозиції в системі “Прозорро” (це був серпень), ми зрозуміли, що є компанії, які будують інший ланцюжок, і побачили формування ціни, що дрони можуть бути дешевшими. Але в “Прозорро” є й дорожчі пропозиції постачання цих дронів.

Ми звернулися до компанії, щоб переглянути ціни. Паралельно з цим Міністерством оборони було прийнято постанову, яка обмежувала заробіток цих компаній 25% на всьому ланцюжку постачання. Нагадаю, ці дрони йдуть з додатковою батарею, які теж коштують якихось грошей. …Ми звернулися до компанії, щоб врахувати встановлені обмеження… Ми повинні розуміти, що всі посередники європейські і світові заробляють на війні в Україні. …Вони погодилися перерахувати з урахування усіх вимог”, - розповів Щиголь. Але на той момент не існувало процедури повернення коштів щодо постачання дронів. Відповідна постановила з’явилася лише у грудні, тоді середня вартість дрона знизилася до 380 тисяч, зазначив він.

Також він назвав некоректним порівняння закупівель благодійним фондом (Фондом Сергія Притули. - ред.) та державною установою, про що йшлося у розслідуванні, тому що “не всі компанії, які постачають фондам, готові постачати державі”. А серед закупівель органами міської влади є селищні ради, які купували дрони і за 600-700 тисяч, розповів він.

“Окремо щодо пропозиції однієї з компаній, яка пропонувала по 200 з чимось тисяч, ця сама компанія в серпні для Національної поліції постачала ці ж дрони по 380 тисяч. Не дуже логічно, коли ти пропонуєш по 220, а Національної поліції продаєш (плюс батарея) - за 395 тисяч”, - зазначив колишній очільник ДССЗ.