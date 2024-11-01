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Великобританія анонсувала засідання Радбезу ООН, приурочене до 1000 днів російської війни проти України

Засідання відбудеться 18 листопада.

Великобританія анонсувала засідання Радбезу ООН, приурочене до 1000 днів російської війни проти України
Постійна представниця Великобританії при ООН Барбара Вудворд
Фото: EPA/UPG

Великобританія анонсувала засідання Радбезу ООН, приурочене до 1000 днів російської війни проти України, на якому головуватиме голова МЗС країни Девід Леммі.

Про це повідомила постійна представниця Великобританії при ООН Барбара Вудворд, передає Укрінформ.

У листопаді в Радбезі ООН головуватиме Великобританія, засідання відбудеться в другій половині дня 18 листопада.

Вудворд, презентуючи графік роботи РБ на листопад, зазначила, що пріоритетними для британського головування будуть три питання, які повʼязані з “трьома найбільшими конфліктами у світі”. 

Зокрема, йдеться про “руйнівні наслідки та ризики війни на Близькому Сході, порушення Росією територіальної цілісності й суверенітету України, а також про конфлікт у Судані”.

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Вудворд запевнила, що підтримка України в боротьбі за свій суверенітет, територіальну цілісність та принципи Статуту ООН залишається непохитною.

Вона наголосила, що міжнародне співтовариство “не повинно і не буде заспокоюватися… тому що Путін не зупинився б на Україні”.

“Просто подивіться на рівень хаосу і конфліктів по всьому світі, які можуть бути пов'язані з Росією. Росія не заперечує того факту, що укладає угоди з Пхеньяном, щоб використовувати північнокорейські війська як гарматне м'ясо для своєї війни”, - підкреслила вона.

Вудворд зауважила, що Іран і Північна Корея вимагають від Росії високу ціну за свою підтримку, і додала, що в Росії “залишилося мало можливостей для пропозицій, крім того, що, як ми знаємо, хочуть Північна Корея та Іран”.

Втім, Великобританія скористається головуванням у Радбезі ООН, “щоб викрити російську дезінформацію та їхні злочини”.

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