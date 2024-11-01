Міністр оборони Литви: запрошення України до НАТО було б найкращим кроком стримування Росії

Водночас міністр оборони Литви зазначив, що не всі західні лідери підтримують членство України. Деякі вважають, що це призведе до ескалації.

Міністр національної оборони Литовської Республіки Лаурінас Кащюнас заявив, що запрошення України в НАТО було б найкращим кроком стримування, який допоміг би Україні перемогти у війні проти РФ, передає Інтерфакс-Україна.

"На останній зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу я чітко сказав, що ми не можемо надати Росії неформальне право вето на розширення НАТО. Тому запрошення України до Альянсу продемонструвало б незворотність цього процесу. Не лише на словах, а й на ділі", – сказав він у відеозверненні до 10 Київського Безпекового Форуму для молоді.

Водночас міністр оборони Литви зазначив, що не всі західні лідери підтримують членство України.

"Проблема в тому, що досі є думки, що це призведе до ескалації. Вважаю, що це помилка", – наголосив Кащюнас.

Він наголосив, що "уроки історії показують, що Росія поважає тільки силу".

"Тому вважаю, що запрошення України до НАТО було б найкращим кроком стримування, який би допоміг Україні перемогти в цій жорстокій війні", – зазначив глава відомства.

Міністр оборони Литви також закликав Захід збільшити військову підтримку України.

"Я завжди намагаюся переконати друзів і союзників у західній частині НАТО, що найкращий спосіб відкинути всі погані сценарії – це тривала підтримка України: зброя, зброя і ще раз зброя, боєприпаси, обладнання", – сказав він.

"І я кажу людям на Заході: якщо ви не хочете відправляти свої війська на захист країн Балтії згідно з п'ятою статтею НАТО, дайте Україні те, що їй потрібно", – резюмував Кащюнас.