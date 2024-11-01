Міністр оборони Литви: запрошення України до НАТО було б найкращим кроком стримування Росії

Міністр національної оборони Литовської Республіки Лаурінас Кащюнас заявив, що запрошення України в НАТО було б найкращим кроком стримування, який допоміг би Україні перемогти у війні проти РФ, передає Інтерфакс-Україна.
"На останній зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу я чітко сказав, що ми не можемо надати Росії неформальне право вето на розширення НАТО. Тому запрошення України до Альянсу продемонструвало б незворотність цього процесу. Не лише на словах, а й на ділі", – сказав він у відеозверненні до 10 Київського Безпекового Форуму для молоді.
Водночас міністр оборони Литви зазначив, що не всі західні лідери підтримують членство України.
"Проблема в тому, що досі є думки, що це призведе до ескалації. Вважаю, що це помилка", – наголосив Кащюнас.
Він наголосив, що "уроки історії показують, що Росія поважає тільки силу".
"Тому вважаю, що запрошення України до НАТО було б найкращим кроком стримування, який би допоміг Україні перемогти в цій жорстокій війні", – зазначив глава відомства.
Міністр оборони Литви також закликав Захід збільшити військову підтримку України.
"Я завжди намагаюся переконати друзів і союзників у західній частині НАТО, що найкращий спосіб відкинути всі погані сценарії – це тривала підтримка України: зброя, зброя і ще раз зброя, боєприпаси, обладнання", – сказав він.
"І я кажу людям на Заході: якщо ви не хочете відправляти свої війська на захист країн Балтії згідно з п'ятою статтею НАТО, дайте Україні те, що їй потрібно", – резюмував Кащюнас.