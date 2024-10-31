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«Ми хочемо стати унікальним прикладом у повоєнному відновленні», - мер Сєнкевич на конференції «Миколаїв - місто на хвилі» Пресреліз

Захід об’єднав кілька десятків представників міжнародних організацій, бізнесу та міжнародної спільноти.

«Ми хочемо стати унікальним прикладом у повоєнному відновленні», - мер Сєнкевич на конференції «Миколаїв - місто на хвилі»

Сьогодні у Києві проходить міжнародна конференція «Миколаїв — місто на хвилі», яка присвячена перспективам сталого відновлення та системної трансформації економіки Миколаєва.

В ній бере участь Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.  Загалом захід об’єднав кілька десятків представників міжнародних організацій, бізнесу та міжнародної спільноти.

Попри війну планування відновлення та повоєнного розвитку міста є вкрай важливим. Це дає можливість визначати ключові пріоритети, адаптувати процеси під виклики, які щодня створює для нас російська окупаційна армія.

Щоб відбудувати Миколаїв після закінчення війни, знадобляться глобальні фінансові зусилля.

Міжнародна спільнота вже робить значний внесок у посилення поточної стійкості Миколаєва, але в середньостроковій та довгостроковій перспективах буде потрібна додаткова підтримка. Адже треба створити підвалини для перетворення на процвітаюче місто з європейськими цінностями, яке добре інтегроване в європейську та глобальну економіки.

Під час свого виступу Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич представив бачення та напрямки повоєнної відбудови.

«Ми вже працюємо над Стратегією міста до 2027 року, Майстер Планом та Концепцією Блакитної Економіки. Ці документи є взаємопов’язаними та інтегрованими між собою. Ми хочемо стати унікальним прикладом у повоєнному відновленні!» - наголосив Олександр Сєнкевич.

Також передбачається, що відновлення Миколаєва відбуватиметься на засадах «блакитної економіки.

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