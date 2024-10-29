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Посол ЄС в Україні: система боротьби з корупцією в Україні працює

Катерина Матернова вважає, що раніше “не було сприятливого середовища для того, щоб справді боротися з таким розмаїттям корупційних схем”.

Посол ЄС в Україні: система боротьби з корупцією в Україні працює
Катарина Матернова
Фото: casprezeny.azet.sk

Українські антикорупційні органи справляються зі своїми завданнями, повідомила Укрінформу пані посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова.

“Ті, хто цікавиться Україною детально, спостерігає за процесами і розуміє, що потрібно для боротьби із корупцією, бачить, що система наразі працює”, – розповіла Матернова напередодні публікації Звіту про розширення ЄС, де серед сфер, що підлягають оцінці, визначено боротьбу з корупцією.

Вона наголосила, що “система дає результати”, але у деяких чиновників в окремих країнах-членах ЄС, які не є експертами у цьому питанні, може скластися враження, що в Україні “просто багато корупції”.

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Отже, є потреба у певному рівні розуміння процесів протидії цьому явищу, щоб зрозуміти, як працює система.

“Резонансні справи неодмінно з’являтимуться”, – запевнила Матернова, і пояснила, що раніше “не було сприятливого середовища для того, щоб справді боротися з таким розмаїттям корупційних схем”.

“Наприклад, зрозуміло, що питання із прокурорами виникло давно, і лише зараз воно актуалізувалося”, – зазначила пані посол ЄС в Україні.

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