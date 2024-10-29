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Україна і Південна Корея домовились активізувати контакти на всіх рівнях через участь військ КНДР у війні

Сторони найближчим часом обміняються делегаціями для координації дій.

Україна і Південна Корея домовились активізувати контакти на всіх рівнях через участь військ КНДР у війні
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Фото: EPA/UPG

Україна і Південна Корея домовились активізувати контакти на всіх рівнях через участь військ КНДР у війні. Про це повідомила пресслужба президента України. 

Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем, подякувавши за вже надану й анонсовану фінансову та гуманітарну допомогу.

Сторони обговорили залучення північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну, дійшовши висновку, що ця війна інтернаціоналізується й виходить за межі двох держав

Президент України надав співрозмовнику свіжі дані про перекидання 3 тисяч північнокорейських військових на російські полігони в безпосередній близькості до зони бойових дій та очікуване збільшення їхньої кількості приблизно до 12 тисяч.  

Сторони домовилися посилити обмін розвідданим та експертизою, активізувати контакти на всіх рівнях, зокрема найвищому, щоб виробити стратегію дій і перелік контрзаходів у відповідь на ескалацію, а також залучити до співпраці спільних партнерів. 

У межах цієї домовленості Україна та Республіка Корея найближчим часом обміняються делегаціями для координації дій.

Зеленський запросив Південну Корею приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо двосторонніх безпекових угод на підтримку України.

Зазначимо, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що південнокорейська делегація відвідає Україну цього тижня, щоб поділитися інформацією про відправку військ КНДР до Росії і обговорити заходи співпраці.

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