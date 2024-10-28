​Результати саміту Україна–Північна Європа: нова допомога від Норвегії і заклик Швеції до Європи збільшити підтримку Києва

Зеленський сподівається організувати схожий захід у Києві, і представники всіх північних країн Європи будуть на нього запрошені.

Норвегія виділяє Україні новий пакет допомоги на 500 млн євро.

Про це на пресконференції учасників четвертого саміту Україна – Північна Європа заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

За його словами, із цієї суми 350 млн – це кошти на безпосередньо військову допомогу.

Для цього Норвегія співпрацюватиме з Данією, аби Україна швидше отримала норвезький пакет підтримки.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у своєму виступі наголосив, що Європа має збільшити свою підтримку Києва – економічну, політичну, військову. Тому північні країни подаватимуть приклад, як це потрібно робити.

Швеція, за словами Крістерссона, збирається долучитися до постачання ракет для ППО, F-16, а також надання обладнання з розмінування.

Глава уряду Данії Метте Фредеріксен наголосила, що нині уся безпекова ситуація «геть змінилася». За словами Фредеріксен, майбутнє Європи залежатиме від результатів війни в Україні.

Глава уряду Фінляндії Петтері Орпо зауважив, що підтримка України є найбільш важливим безпековим варіантом інвестицій, який наразі можуть зробити.

Учасники заявили підтримку нашій державі, зокрема, підтримали план перемоги.

Володимир Зеленський, який взяв участь у саміті, повідомив, що сподівається організувати схожий захід у Києві, і представники всіх північних країн Європи будуть на нього запрошені.

Зеленський також прокоментував ставлення партнерів до запропонованого плану перемоги. Глава держави зауважив, що хтось називає цей план нереалістичним, але, на думку Зеленського, такі заяви можуть лунали хіба що через побоювання перед Росією.

На саміті Україна-Північна Європа, додав Президент, учасники говорили про постачання ППО для нашої держави, а також способи запросити Україну до НАТО.