АМУ звернулась до ВР відхилити проєкт про регулювання підприємницької діяльності: зупинить водо- та теплопостачання в містах

Законопроєкт «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період» (№6013) містить антиконституційні норми і може позбавити мешканців громад доступу до якісних освітніх, медичних та комунальних послуг. Про це заявила Асоціація міст України, яку очолює мер Києва Віталій Кличко. АМУ звернулася до парламентарів не ухвалювати цей законопроєкт, який винесено на розгляд ВР у другому читанні 29 жовтня.

«Законопроєкт №6013, який зупинить роботу лікарень, шкіл, підприємств тепло- та водопостачання комунальної власності, проти якого до профільного Комітету ВР зверталась Асоціація міст України, пропонують розглянути парламенту 29 жовтня 2024 року. Асоціація міст України звернулась до голів парламентських фракцій і груп щодо відхилення проєкту №6013», - йдеться у повідомленні Асоціації міст України.

В АМУ зазначають, що проєкт №6013 прямо порушує статті 142 і 143 Конституції України, адже забороняє територіальним громадам утворювати комунальні підприємства, обʼєднувати бюджетні кошти та створювати необхідні служби.

«Зважаючи на те, що заклади охорони здоров’я та інші установи в результаті реформи з 2018 року є комунальними підприємствами, прийняття такого закону зупинить або як мінімум ускладнить надання мешканцям громад життєво необхідних послуг. Більше того, вимога про реорганізацію всіх підприємств комунальної власності в господарські товариства є приватизацією обʼєктів критичної інфраструктури, що потребує прозорого законодавства та широкого обговорення суспільством», - підкреслюють в АМУ.