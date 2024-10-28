Завтра Володимира Зеленського чекають на сесії Північної ради в Ісландії

Під час візиту до Ісландії Зеленський має зустрітися із прем’єр-міністрами Північних країн.

Завтра, 29 жовтня, президента України Володимира Зеленського чекають на сесії Північної ради, де він має виступити перед членами ради в Рейк'явіку у Ісландії.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Північної ради. Також зустріч із Зеленським анонсував прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

I’m looking forward to meet president @ZelenskyyUa at the Nordic Council in Reykjavik.🇮🇸



Finland is one of the strongest supporters of Ukraine in Europe. 🇫🇮🇺🇦 pic.twitter.com/ASR3lpwBRn — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) October 27, 2024

Головна тема цьогорічної сесії – "Мир і безпека в Арктиці".

Під час візиту до Ісландії Зеленський також зустрінеться з прем’єр-міністрами Північних країн, які їдуть до Ісландії для участі в сесії. Вони проведуть двосторонні зустрічі та спільну пресконференцію.

Президент Північної ради Бріндіс Харальдсдоттір і віцепрезидент Оддні Г. Хардардоттір зазначили, що для Північної ради візит Зеленського – "велика честь".

"Ми обоє раді та пишаємося тим, що скандинавська підтримка України є такою сильною та непохитною в усьому північному політичному спектрі. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році країни Північної Європи активно підтримують Україну в її боротьбі", – наголосили вони.

У повідомленні йдеться про те, що Північна рада також прагне підкреслити важливість продовження зусиль, щоб нагадувати та інформувати громадськість про те, чому так важливо продовжувати підтримувати Україну.

Також зауважили, що російська пропаганда постійно поширюється та стає дедалі помітнішою також у скандинавському регіоні.

Генсек Ради Крістіна Хафосс додала, що зусилля щодо захисту демократії, верховенства права та прав людини є ключовими елементами міжнародної стратегії Північної Ради, про що свідчить наша рішуча підтримка України.

В останні роки Північна Рада виступила з кількома ініціативами на підтримку України.

У центрі уваги весняної тематичної сесії Північної ради у 2022 році було "Як країни Північної Європи можуть допомогти Україні", і разом з Балтійською асамблеєю того ж року відбулося спільне засідання для обговорення впливу війни Росії на Україну. Підтримка України також обговорювалася на сесіях Північної ради у 2022 та 2023.