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Керівник Офісу Президента розповів, коли в Україні проведуть вибори

Також Єрмак прокоментував звинувачення у корупції.

Керівник Офісу Президента розповів, коли в Україні проведуть вибори
Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів, коли в Україні проведуть вибори.

В інтерв’ю виданню Corriere della Sera Єрмак заявив, що вибори хочуть провести одразу після закінчення війни.

«Зеленський дуже чітко висловився: він хоче, щоб усі солдати мали змогу голосувати, як і біженці за кордоном. Але сьогодні ресурси мають піти на війну», - сказав глава ОПУ.

Також Єрмак прокоментував звинувачення у корупції. За його словами, в умовах інформаційної війни «Москва працює над тим, щоб заплямувати імідж нашої влади». 

«Майте на увазі, що фронт тримається, незважаючи на корупцію. Я сказав би, що останнє є константою в країнах, які входили до складу колишнього Радянського Союзу. Але якби ми справді були такими корумпованими, як би ми могли чинити опір?», - додав керівник Офісу Президента.

Вибори президента України під час воєнного стану

  • У листопаді минулого року Зеленський заявив, що вибори в Україні - не на часі.Перед цим він зазначав, що готовий балотуватися на виборах лише в тому випадку, якщо вони відбудуться під час війни.
  • Президент також говорив, що вибори в Україні в умовах воєнного стану можливі лише в разі забезпечення змоги реалізувати право голосу для всіх громадян, зокрема – військовослужбовців та вимушених переселенців за кордоном.
  • У жовтні 2023 року КМІС оприлюднив результати опитування, у якому 81% респондентів заявили, що не підтримують проведення виборів під час війни.
  • Парламентські вибори в Україні також мали би відбутися вже в 2024 році, але на період воєнного стану вони неможливі. 
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