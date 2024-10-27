Керівник Офісу Президента розповів, коли в Україні проведуть вибори

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів, коли в Україні проведуть вибори.

В інтерв’ю виданню Corriere della Sera Єрмак заявив, що вибори хочуть провести одразу після закінчення війни.

«Зеленський дуже чітко висловився: він хоче, щоб усі солдати мали змогу голосувати, як і біженці за кордоном. Але сьогодні ресурси мають піти на війну», - сказав глава ОПУ.

Також Єрмак прокоментував звинувачення у корупції. За його словами, в умовах інформаційної війни «Москва працює над тим, щоб заплямувати імідж нашої влади».

«Майте на увазі, що фронт тримається, незважаючи на корупцію. Я сказав би, що останнє є константою в країнах, які входили до складу колишнього Радянського Союзу. Але якби ми справді були такими корумпованими, як би ми могли чинити опір?», - додав керівник Офісу Президента.

Вибори президента України під час воєнного стану