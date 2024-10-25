Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів

Президент прийняв вірчі грамоти від нових послів Фінляндії, Бразилії, Ірландії, Чорногорії, Литви та Ісландії.

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від шести нових послів Фінляндії, Бразилії, Ірландії, Чорногорії, Литви та Ісландії, які розпочали роботу в Україні.

Про це президент повідомив у Telegram.

"Вірчі грамоти. Початок дипломатичної місії нових послів, які прибули працювати до нашої країни: Фінляндії, Бразилії, Ірландії, Чорногорії, Литви та Ісландії. Поспілкувався окремо з кожним. Дякую за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Сподіваємось на інтенсивний розвиток міждержавного діалогу між нашими країнами", — повідомив Зеленський.