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Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів

Президент прийняв вірчі грамоти від нових послів Фінляндії, Бразилії, Ірландії, Чорногорії, Литви та Ісландії.

Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів
Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від шести нових послів Фінляндії, Бразилії, Ірландії, Чорногорії, Литви та Ісландії, які розпочали роботу в Україні.

Про це президент повідомив у Telegram.

"Вірчі грамоти. Початок дипломатичної місії нових послів, які прибули працювати до нашої країни: Фінляндії, Бразилії, Ірландії, Чорногорії, Литви та Ісландії. Поспілкувався окремо з кожним. Дякую за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Сподіваємось на інтенсивний розвиток міждержавного діалогу між нашими країнами", — повідомив Зеленський.

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