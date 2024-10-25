Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від шести нових послів Фінляндії, Бразилії, Ірландії, Чорногорії, Литви та Ісландії, які розпочали роботу в Україні.
Про це президент повідомив у Telegram.
"Вірчі грамоти. Початок дипломатичної місії нових послів, які прибули працювати до нашої країни: Фінляндії, Бразилії, Ірландії, Чорногорії, Литви та Ісландії. Поспілкувався окремо з кожним. Дякую за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Сподіваємось на інтенсивний розвиток міждержавного діалогу між нашими країнами", — повідомив Зеленський.