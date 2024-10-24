В Омані відкрили посольство України

Посольство України в Омані стало восьмою закордонною дипломатичною установою у хвилі розширення дипломатичної присутності України в Африці та на Близькому Сході, яка триває з 2022 року.

У середу, 23 жовтня, в оманській столиці Маскаті міністри закордонних справ України Андрій Сибіга та Оману Бадр бін Хамад Аль-Бусаїді взяли участь у церемонії відкриття нової закордонної дипломатичної установи, Посольства України в Султанаті Оман. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

У відомстві зазначили, що присутність керівника зовнішньополітичного відомства Оману на відкритті нової дипустанови є знаком особливої поваги до нашої держави.

Участь в церемонії також взяли представники іноземного дипломатичного корпусу в Маскаті, оманські посадовці, українська громада Оману.

Посольство України в Омані стало восьмою закордонною дипломатичною установою у хвилі розширення дипломатичної присутності України в Африці та на Близькому Сході, яка триває з 2022 року.

У рамках цієї масштабної хвилі розширення дипломатичної присутності України вже розпочали роботу дипустанови в Ботсвані, Гані, Демократичній Республіці Конго, Кот-дʼІвуарі, Мавританії, Мозамбіку та Руанді.

У своєму виступі міністр підкреслив, що відкриття нових посольств у державах Африки та Близького Сходу є частиною ширшого зовнішньополітичного курсу на зміцнення звʼязків України з країнами т.зв. «Глобального Півдня».

Міністр висловив вдячність оманському колезі Бадру Аль-Бусаїді за теплий прийом та змістовні переговори. Він подякував Його Величності Султану Оману та оманським урядовцям за сприяння у відкритті української дипустанови.

Глава МЗС підкреслив значні перспективи розвитку співпраці між двома країнами в торгівлі, інвестиціях, енергетиці, технологіях та інших галузях. Він також відзначив важливість співпраці двох країн для просування Формули миру.

Міністр висловив переконання, що започаткування діяльності закордонної дипломатичної установи виведе двосторонні відносини України та Оману на якісно новий рівень.

Міністр зауважив, що Султанат Оман має стратегічне значення для України з огляду на своє географічне розташування, критично важливу роль в ланцюгах постачання енергоресурсів, місце на світовому енергетичному ринку як члена ОПЕК, можливості постачання українського продовольства до держав східної Африки, авторитетний голос у Раді співробітництва арабських держав Затоки.

В ході відкриття посольства Андрій Сибіга провів окрему зустріч з українською громадою Оману. Він висловив вдячність співвітчизникам за підтримку України, збереження української ідентичності, зокрема виховання дітей із повагою до української мови та культури, запевнив у прагненні України розвивати нову політику щодо закордонних українців.