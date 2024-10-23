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Андрій Сибіга відвідає Анголу, Єгипет, Оман і ПАР

У Каїрі заплановане підписання двосторонніх документів. 

Андрій Сибіга відвідає Анголу, Єгипет, Оман і ПАР
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Після візиту до Туреччини міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає чотири держави арабського світу та Африки.

Як йдеться у пресрелізі МЗС, метою візитів є "просування Формули миру, розвитку політичного діалогу, консолідації гуманітарної та енергетичної підтримки України, розвитку торгівлі та економічної співпраці".

Зокрема, 23-28 жовтня глава МЗС відвідає Султанат Оман, Республіку Ангола, Арабська Республіку Єгипет та Південно-Африканську Республіку.

23 жовтня міністр проведе переговори з політичним керівництвом Султанату Оман та українською громадою.

24 та 25 жовтня Сибіга перебуватиме з візитом в Анголі. В Лусаці заплановані його переговори з низкою ангольських високопосадовців і зустріч з українцями Анголи.

26 жовтня міністр здійснить візит до Арабської Республіки Єгипет. В Каїрі відбудуться його переговори з високопосадовцями Єгипту та керівництвом Ліги арабських держав, підписання двосторонніх документів та зустріч з українською громадою.

27-28 жовтня Андрій Сибіга здійснить візит до Південно-Африканської Республіки. В Йоханнесбурзі заплановані його переговори з високопосадовцями ПАР, представниками ділових кіл, провідними експертами та українською громадою.

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