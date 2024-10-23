Столтенберг отримав державну нагороду Німеччини

Федеральний президент віддячив ексочільнику НАТО за 10 років роботи.

Колишній генеральний секретар НАТО норвежець Єнс Столтенберг став кавалером Великого хреста Ордена "За заслуги перед Федеративною республікою Німеччина".

Як пише Укрінформ, державну нагороду екскерівник Альянсу отримав особисто від президента Франка-Вальтера Штайнмаєра під час церемонії у палаці Белвью.

Глава німецької держави подякував Столтенбергу за "надзвичайне лідерство упродовж десяти років, посилення НАТО завдяки чесності, особистій відданості та чіткому політичному аналізу, а також історичні заслуги щодо безпеки Німеччини".