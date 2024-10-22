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Міністерка фінансів США заявила, що Штати майже готові виділити Україні $20 млрд

Це кошти в межах кредитної програми G7 на $50 млрд.

Міністерка фінансів США заявила, що Штати майже готові виділити Україні $20 млрд
Джанет Єллен
Фото: EPA/UPG

Міністерка фінансів Джанет Єллен повідомила, що Штати майже готові виділити 20 мільярдів доларів на масштабну кредитну програму «Великої сімки» з надання допомоги Україні, пише Bloomberg.

Країни G7 мають намір вже цього тижня домовитися про надання кредиту на суму 50 мільярдів доларів, використовуючи прибуток, отриманий від заморожених активів російського Центробанку.

«Ми на 99% готові, і це стосується лише кількох відносно невеликих речей. Ми дуже близькі, і немає нічого суттєвого, що потрібно ще опрацювати», - сказала Єллен.

Вона сказ перші кошти надійдуть в Україну до кінця цього року.

Джерела видання зазначають, що остаточні деталі щодо внесків кожної держави ще уточнюють і вони можуть змінитись до того, як буде зроблено офіційне оголошення.

  • 22 жовтня Європарламент погодив надання Україні кредиту в 35 млрд євро за рахунок прибутку від заморожених коштів Росії. 
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