Зеленський: відкрито обмін окупованих територій на членство в НАТО не обговорювали, але "вкиди" в медіа невипадкові

Україна не обговорює отримання членства в НАТО в обмін на "здачу" окупованих територій, сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами вчора.

Він не виключає, що в деяких партнерів такі думки можуть виникати, а також не вважає "вкиди" в медіа на цю тему випадковими. Однак напрямку з Зеленським ніхто з цього питання не комунікував: натомість дехто може перевіряти градус публікаціями в медіа.

"Думаю, тут все залежить від суспільства України. На всіх переговорах зараз ми піднімаємо питання наших гарантій безпеки. Найкраще – це НАТО. Під час війни – запрошення, абсолютно відкрите, з сильною позицією в будь-якому форматі дипломатії. Це запрошення, я вважаю, не залежить від думки Росії. Коли в цьому будуть впевнені й ще деякі партнери – що вони сильніші, ніж Росія, тоді у нас все буде в цьому сенсі позитивно", – вважає він.

Президент додав, що юридично ніхто визнавати окуповані території територіями інших держав не буде. Тому він наголошує на необхідності запрошення України до Альянсу, оскільки країну запрошують у її міжнародно визнаних кордонах. Отримання запрошення під час війни Зеленський назвав принциповим.

"Це не просто запрошення, а запрошення, поки війна ще не закінчилась. А вже який вступ, як він буде відбуватись, скільки — це наступний крок, дипломатія. Можуть бути різні формати", – додав він.