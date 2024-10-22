ЗМІ: у Гарві Вайнштейна діагностували рак кісткового мозку

У нього виявили хронічний мієлоїдний лейкоз. Хвороба розвивається повільно і часто піддається лікуванню.

У скандального голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна діагностували рак кісткового мозку ‒ хронічну мієлоїдну лейкемію, повідомляють Euronews.

Хронічний мієлоїдний лейкоз ‒ це рідкісна форма раку, яка вражає кістковий мозок і лейкоцити. Найчастіше це захворювання зустрічається у людей старших за 65 років. Хвороба розвивається повільно, воно зазвичай піддається лікуванню.

Юридичний представник Вайнштейна в Нью-Йорку Крейг Ротфельд відмовився коментувати його діагнози.

У вересні 72-річного Вайнштейна терміново доставили в лікарню Белв'ю на Мангеттені для екстреної медичної процедури, щоб видалити рідину з його серця та легенів після того, як він поскаржився на біль у грудях. Пізніше Ротфельд підтвердив, що це була операція перикардіоцентезу.

На останніх судових засіданнях Вайнштейн пересувався в інвалідному візку.

Що було раніше

Вайнштейн перебуває під вартою на острові Райкерс у Нью-Йорку, очікуючи повторного розгляду справи, який має відбутися 12 листопада, після того, як апеляційний суд скасував його вироки за зґвалтування та сексуальне насильство у 2020 році.

24 лютого 2020 року Вайнштейна визнали винним у зґвалтуваннях першого та третього ступеня та засудили до 23 років позбавлення волі.

Після засудження Вайнштейн залишив суд на машині швидкої допомоги, скаржачись на біль у грудях і високий тиск. Пізніше йому вставили стент, щоб розблокувати артерію.

У квітні Апеляційний суд Нью-Йорка скасував його вирок у 2020 році за зґвалтування, вважаючи, що суддя на процесі виніс неправомірні рішення.

У вересні Вайнштейну висунули нове звинувачення в сексуальних злочинах ‒ інша жінка розповіла про його можливі дії проти неї. Вона звинуватила продюсера в примушуванні до орального сексу в готелі на Мангеттені навесні 2006 року.

Вайнштейн заперечує, що ґвалтував когось чи вчиняв сексуальне насильство.