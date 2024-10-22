Експрезидент Перу Алехандро Толедо отримав 20 років тюрми за корупцію

Влада звинуватила Толедо в отриманні 35 мільйонів доларів хабаря від будівельного гіганта Odebrecht в обмін на дозвіл будівництва автомагістралі.

Колишній президент Перу Алехандро Толедо в понеділок, 21 жовтня, був засуджений до 20 років і шести місяців ув’язнення у справі, пов’язаній з бразильським будівельним гігантом Odebrecht, який став синонімом корупції в Латинській Америці, пише AP.

Влада звинуватила Толедо в отриманні 35 мільйонів доларів хабаря від Odebrecht в обмін на дозвіл будівництва автомагістралі. Вищий національний суд спеціалізованої кримінальної юстиції в столиці країни Лімі виніс вирок після багатьох років юридичних суперечок, включаючи суперечку щодо того, чи може Толедо, який керував Перу з 2001 по 2006 рік, бути екстрадований зі Сполучених Штатів.

Суддя Інес Рохас сказала, що жертвами Толедо були перуанці, які «довіряли» йому як своєму президенту. Рохас пояснила, що в цій ролі Толедо «відповідає за управління державними фінансами» і відповідає за «захист і забезпечення правильного» використання ресурсів. Натомість, за її словами, він «обдурив державу».

Вона додала, що Толедо «був зобов’язаний діяти з абсолютним нейтралітетом, захищати та зберігати активи держави, уникаючи їх зловживання чи експлуатації», але він цього не зробив.

Компанія Odebrecht, яка побудувала деякі з найважливіших інфраструктурних проєктів Латинської Америки, зізналася владі США в 2016 році, що купувала державні контракти по всьому регіону за щедрі хабарі. Розслідування Міністерства юстиції США проводило розслідування в кількох країнах, включаючи Мексику, Гватемалу та Еквадор.

У Перу влада звинуватила Толедо та трьох інших колишніх президентів в отриманні платежів від будівельного гіганта. Вони стверджували, що Толедо отримав 35 мільйонів доларів від Odebrecht в обмін на контракт на будівництво 650 кілометрів шосе, що з’єднує Бразилію з південним Перу. Ця частина шосе спочатку була оцінена в 507 мільйонів доларів, але в підсумку Перу заплатила 1,25 мільярда доларів.

78-річного Толедо вперше заарештували в 2019 році в його будинку в Каліфорнії, де він жив з 2016 року, коли повернувся до Стенфордського університету, своєї альма-матер, як запрошений науковець. Спочатку його тримали в одиночній камері окружної в’язниці на схід від Сан-Франциско, але в 2020 році його відпустили під домашній арешт через пандемію COVID-19 і погіршення його психічного здоров’я.

Його екстрадували до Перу в 2022 році після того, як апеляційний суд відхилив оскарження його екстрадиції, і він здався владі. Відтоді він перебуває під вартою.

Рохас сказала, що Толедо зарахують відбутий термін, починаючи з квітня 2023 року. Решту терміну він відбуватиме у в'язниці на околиці Ліми, яка була побудована спеціально для розміщення колишніх президентів Перу.

Прокурор Хосе Домінго Перес після слухання назвав вирок «історичним» і сказав, що він показує перуанцям, що «злочини та корупція караються».

У 2020 році Odebrecht змінив бренд на Novonor.